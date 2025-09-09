Lokalvårdare / Service / Fönsterputsare
Miljöservice Norr AB / Städarjobb / Skellefteå Visa alla städarjobb i Skellefteå
2025-09-09
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljöservice Norr AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Boden
, Arjeplog
eller i hela Sverige
Vi söker nu fler medarbetare, till ett flertal nya uppdrag.
Arbetstiderna är varierande från deltid/timmar till heltid. Dag, kväll, helg.
Exempel på arbetsuppgifter: Som medarbetare arbetar du med städning av olika kunders lokaler. Städningen innefattar t.ex daglig städ, storstäd, byggstäd, hemstäd & Flyttstäd. Även andra servicetjänster så som skötsel av kaffemaskiner och vattning av blommor m.m kan ingå.
Skriv gärna i ansökan om eventuella önskemål gällande arbetstider och anställningsgrad. Samt även om du önskar jobba dagtid, kväll eller helg.
Erfarenhet av lokalvård är ett stort +, och vi ser gärna att man kan lämna referenser och dokumenterad info gällande just detta.
Då arbetsplatsen är i Skellefteå med omnejd så är det en fördel om din hemadress är likaså.
Vi tillsätter tjänster löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
OBS! Då vissa arbetsuppgifter kräver körkort, GLÖM EJ ange telefonnummer i ansökan, samt ifall körkort finns eller ej.
Fast månads-vecko eller timlön.
Omfattning: Hel eller deltid (50%-100%)
Anställningsform: Tillsvidare-eller tidsbegränsad anställning
Språk:
Krav : Svenska
Meriterande: Engelska
Endast ansökningar via mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: frida@miljoserviceab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljöservice Norr AB
(org.nr 559149-3969)
Bäckgatan 31 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9498842