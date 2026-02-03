Lokalvårdare kombi till Helsingborg
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Vi söker lokalvårdare kombi till Helsingborg
Som lokalvårdare kombi hos Riksbyggen är du en av dem som arbetar närmast kunden. Arbetet är omväxlande och socialt. Du kommer arbeta med inre skötsel vilket innebär bland annat hos våra kunder i Helsingborg med omnejd.
Hos oss gör du skillnad
Dina huvusakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå av städning av bland annat trapphus, källargångar, tvättstugor och kontorslokaler. Det kan även förekomma att du får göra mindre fastighetsreparationer och trädgårdsarbete. Du arbetar självständigt och får stor frihet att på egen hand lägga upp ditt arbete.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har förmågan att se och bemöta våra kunders behov - du vill vara med och skapa en bra boendemiljö. Du gillar att ge service, du tycker om lagarbete och har ett positivt förhållningssätt till arbetet, kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har gymnasieutbildning och det är meriterande om du har lokalvårdsutbildning samt utbildning i INSTA 800-Nordisk standard för städkvalitet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av lokalvård sedan tidigare. Du ska också ha tidigare erfarenhet från fastighetsskötaryrket. Du är praktiskt lagd, gillar att möta människor och leverera service med ett värmande leende.
Då datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla Riksbyggenanställda ser vi gärna att du har datakunskap och kan hantera datorn i jobbet. Du kommer också att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper genom interna utbildningar.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Krav på svenska i tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Helsingborg men du kan även komma att arbeta i närliggande områden. Tillträde är enligt överenskommelse. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Ansökan och Kontrakt
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobb & Karriär/Sök jobb senast den 28 februari Vi arbetar med löpnade urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö.
Vid frågor kontakta Leveranschef Branko Sekuli, epost:branko.sekulic@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
