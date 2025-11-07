Lokalvårdare Gävle
Mellansvenska Städ AB / Städarjobb / Gävle Visa alla städarjobb i Gävle
2025-11-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mellansvenska Städ AB i Gävle
, Uppsala
, Västerås
, Täby
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker lokalvårdare till Gävle
Vi söker personal för timanställning, extra vid behov.
Kväll arbetstider 16-19 , samt helg.
Vi söker dig som är pigg och glad och gillar fysiskt arbete. Det är varierande om man arbetar i grupp eller ensam och därför bra om man har lätt för att samarbeta med andra men även trivs med självständigt arbete.
Arbetet innebär städ på offentlig miljö
Du ska tala och förstå svenska.
Mejla ansökan med CV och personligt brev till ansokanmssab@gmail.com
Sista ansökningsdag är 21 November men urval sker löpande under tiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: ansokanmssab@gmail.com Arbetsgivare Mellansvenska Städ AB
(org.nr 556068-8300) Jobbnummer
9592999