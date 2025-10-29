Lokalvårdare Åkersberga
Matchedin AB / Städarjobb / Österåker Visa alla städarjobb i Österåker
2025-10-29
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Matchedin AB i Österåker
, Sigtuna
, Täby
, Stockholm
, Heby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med lokalvård på en arbetsplats i Åkersberga antingen vid behov eller på en fast tjänst om 50%.
Huvudsakliga uppgifter kommer att innefatta lokalvård av publika miljöer, personalmatsal samt kontorsområden. Tjänsten innebär att på schema utföra lokalvård efter företagets öppettider och arbetet är därmed förlagt på kvällen, även helgarbete kan förekomma. Arbetsplatsen ligger i Åkersberga.
Din profil:
Vi tror att du är en person som trivs att arbeta självständigt med stöd av ett team samt gärna arbetar strukturerat och systematiskt. Vi kommer att utbilda dig inom lokalvård så erfarenhet av yrket är inget krav. Vi ser gärna istället att du har en vilja och ett intresse för att utvecklas i ditt arbete.
Tjänsten har en omfattning på 50%..Kvalifikationer
Du kan ta dig till och från arbetsplatsen i Åkersberga kvällstid.
Du tillhör vår målgrupp och kan ta del av anställningsstöd, t.ex. lönebidrag.
Om Matchedin
Matchedin arbetar för att hjälpa människor att få och behålla ett arbete. Vår målgrupp är människor som av olika anledningar har svårt att själva hitta och behålla ett arbete. De vi främst stöttar har någon form av funktionsnedsättning, är nya i Sverige, har svårt p g a ålder eller helt enkelt är unga utan rätt typ av utbildning. Vi är specialister på att säkerställa att människor lyckas utvecklas för att både behålla sitt arbete men långsiktigt bli självständiga på arbetsmarknaden. Våra kunder ber oss därför ofta om hjälp vid speciella insatser för att säkerställa att rätt kompetens får rätt förutsättningar att lyckas i arbetet.
Under året fick vi ta emot S:t Julianpriset av Stockholms Stad för våra arbetsgivaregenskaper. Något vi förstås är väldigt stolta över!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Åkersberga". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matchedin AB
(org.nr 559013-7716), http://www.matchedinclean.se
Hackstavägen (visa karta
)
184 32 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Åkersberga Jobbnummer
9579645