Lokalvårdare 70%

2025-10-02
Vi söker dig som vill arbeta hos oss i Varberg - 70% tjänst
Vi söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare till en anställning på 70% i Varberg. Tjänsten är flexibel men kräver självständighet, pålitlighet och ett gott bemötande.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en varierad roll där körkort är ett krav då vissa arbetsuppgifter innebär transporter eller besök på olika platser. Arbetet ställer också krav på god kommunikationsförmåga och att du talar och förstår svenska obehindrat.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter (beskriv gärna mer specifikt beroende på bransch)
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Ett positivt förhållningssätt och förmåga att arbeta självständigt
Vi erbjuder:
En tjänst på 80% med möjlighet till förlängning eller utökning
Arbete i en trivsam miljö med trevliga kollegor
Möjlighet att påverka dina arbetsdagar och utvecklas i din roll
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: leonardo@stadservicevarberg.se Omfattning
