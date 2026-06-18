Lokalvårdare
Ängelholms kommun, Utförarservice / Städarjobb / Ängelholm Visa alla städarjobb i Ängelholm
2026-06-18
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Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Utförarservice Lokalvårdsorganisation består av ca 75 personer som dagligen städar skolor, förskolor, dagis, äldreboenden, kontorslokaler, bibliotek samt övriga förekommande lokaler där kommunen bedriver verksamhet.
Vi bedriver lokalvård med branschens moderna metoder och redskap och en teknik i framkant, där den dagliga städningen styrs via scheman i IT miljö.
Just nu söker vi timvikarier som kan hoppa in vid behov, vardagar, men även helger och obekväm arbetstid kan förekomma.Kvalifikationer
Nu söker vi Dig som är Serviceinriktad, är villig att ta ansvar, flexibel och trivs att jobba såväl i grupp som självständigt!
Vi vill att du har Erfarenhet av lokalvård sedan tidigare.
Krav:
Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Körkort samt tillgång till egen bil är ett krav då vi har fastigheter i hela kommunen.
God datavana.
Lokalvårdsutbildning SRY/PRYL är meriterande, liksom erfarenhet och kunskap om golvvård samt storstädning.
Tjänsterna kan komma att tillsättas löpande under ansökningstiden.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: Vid behov.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Innan anställning kommer du behöva visa upp ett registerutdrag från polisen för arbete inom skola/förskola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332060". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Utförarservice Kontakt
Städledare
Ida Tove Sandberg Möbius idatove.sandbergmobius@engelholm.se Jobbnummer
9969196