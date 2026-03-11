Lokalvårdare
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Beskrivning av verksamheten
Inom lokalvården ser vi till att skolor, förskolor, kontor och boenden i Robertsfors kommun hålls rena, trivsamma och välkomnande.
Vårt mål är att skapa en miljö där både barn, elever, medarbetare och besökare mår bra.
Ditt uppdrag
I ditt uppdrag ingår daglig lokalvård, storstäd, fönsterputs, byggstäd och golvvård i kommunens olika verksamheter. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och använder moderna, miljövänliga system och hjälpmedel som skurmaskiner för att minska belastningen och höja kvaliteten.
I vår poolgrupp hjälps vi åt med storstäd, fönsterputs och daglig städning vid behov - i lokalvården står laganda och flexibilitet i centrum.
Din kompetens och erfarenhet

Kvalifikationer
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- SRY eller likvärdig utbildning
- Erfarenhet av lokalvård som till exempel dagligt städ, storstäd, fönsterputs, byggstäd och golvvård.
Är det här du?
Du är inriktad på service och strävar alltid efter att göra ett bra jobb med hög kvalitet. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresset, viljan och förmågan att hjälpa andra och siktar på att leverera lösningar. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och ta ansvar, samt att du har god samarbetsförmåga. Du arbetar väl med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är flexibel och anpassar dig lätt till förändrade omständigheter och du ser möjligheter i förändringar.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Som anställd hos oss får du en trygg anställning, en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i en bred organisation. Vi erbjuder dig friskvårdsbidrag och möjlighet att simma på badhuset en gång per vecka. Det finns möjlighet till semesterväxling.
Anställningen
Tillsvidareanställning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vill du bidra till att skapa rena, trivsamma och hållbara miljöer i Robertsfors kommun? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
