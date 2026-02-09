Lokalvårdare

Städcentralen i Västervik AB / Städarjobb / Västervik
2026-02-09


Publiceringsdatum
2026-02-09

Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss spelar du en viktig roll i att hålla våra kunders lokaler i toppskick.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och har ett gott öga för detaljer. För att trivas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet av professionell lokalvård (meriterande men ej krav då internutbildning kan erbjudas).
Är ansvarsfull och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att kunna förstå instruktioner.
Innehar B-körkort (krav för vissa av våra uppdrag

Vi söker just nu både personal för fast tjänst samt även vikariat. Tjänsten är på cirka 75%.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@stadcentralen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Städcentralen i Västervik AB (org.nr 559377-5397)
Kolonivägen 1 A (visa karta)
593 61  VÄSTERVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9732135

