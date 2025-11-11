Lokalvårdare
2025-11-11
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare på Karlskrona kommun ingår du i Serviceenheten, vars uppgift är att driva verksamheterna lokalvård och serveringsköksverksamhet i våra skolverksamheter samt inom kommunala verksamheter och anläggningar.
Som lokalvårdare arbetar du nära kunden med dagligt städ, storstädning och golvvård i kommunens lokaler. Arbetet sker både självständigt och i grupp. Förflyttning mellan olika arbetsplatser kan förekomma.
Du är anställd i kost- och serviceavdelningen med en tillfällig placering på Nättraby kunskapscenter. Arbete på andra platser är en naturlig del i det dagliga arbetet.
I rollen ingår även arbete i avdelningens serveringskök, du behöver ha kunskap om livsmedelshygien.
Avdelningen befinner sig i en förändringsprocess därför söker vi dig som är positiv, nyfiken och vill bidra till att utveckla våra arbetssätt.Kvalifikationer
* Arbetserfarenhet som lokalvårdare och arbeta i serveringskök
* Körkort B och tillgång till bil krävs
* Kunna kommunicera väl i svenska språket både i tal och skrift
* Utbildningskrav SRY eller likvärdig utbildning inom lokalvård
* Minst 3 års erfarenhet av lokalvård
* Datorvana och goda digitala kunskaper. Extra meriterande om du har arbetet med digitala system för lokalvård.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef kost- och serviceavdelningen
Stefan Stenbeck stefan.stenbeck@karlskrona.se Jobbnummer
9598798