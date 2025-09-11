Lokalvårdare

MG Städ & Miljö i Uppsala AB / Städarjobb / Uppsala
2025-09-11


Samling på kontoret för genomgång varje morgon
Jobb ute hos kunder under dagen
Avrapportering på kontoret efter avslutad arbetsdag Körkort B
Kan jobba under tidspress
Inga problem att ta och förstå instruktioner
Kan jobba i grupp
Kan jobba individuellt
Gillar ordning och reda
Kan jobba snabbt utan att fuska Allt inom Hemstäd, Trappstäd, Kontorsstäd, Gymstäd och Flyttstäd
Jobbar i team av 2 personal i varje bil

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: maria@mgstadmiljo.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MG Städ & Miljö i Uppsala AB (org.nr 559021-9027)
Västra Järnvägsgatan 11 B (visa karta)
753 33  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9505077

