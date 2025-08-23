Lokalvårdare
Nordisk Kompetens AB / Städarjobb / Borlänge Visa alla städarjobb i Borlänge
2025-08-23
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Borlänge
, Falun
, Avesta
, Fagersta
, Hällefors
eller i hela Sverige
Lokalvårdare sökes för kunds räkningPubliceringsdatum2025-08-23Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
• Städare - erfarenhet efterfrågas
Anställningsstöd
Meriterande
• Uppfyller villkoren för nystartsjobb
Tjänsten är på heltid och 6 månaders provanställning. Kvalifikationer
svenska eller engelska.
Bor i Borlänge
Kan jobba tidigt på morgonen.
Du behöver inte ha erfarenhet av att ha jobbat som städare tidigare, det viktigaste för oss är att du tycker om att göra fint. Tjänsten kan vara både hygien städning, kontorsstädning, hem städning.
Vid frågor: andrea.stromberg@nordiskkompetens.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
9472684