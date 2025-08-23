Lokalvårdare

Nordisk Kompetens AB / Städarjobb / Borlänge
2025-08-23


Visa alla städarjobb i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Borlänge, Falun, Avesta, Fagersta, Hällefors eller i hela Sverige

Lokalvårdare sökes för kunds räkning

Publiceringsdatum
2025-08-23

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet

Meriterande

• Städare - erfarenhet efterfrågas

Anställningsstöd

Meriterande

• Uppfyller villkoren för nystartsjobb

Testa om du uppfyller kraven för nystartsjobb (Öppnas i en ny flik)

Tjänsten är på heltid och 6 månaders provanställning.

Kvalifikationer
svenska eller engelska.

Bor i Borlänge

Kan jobba tidigt på morgonen.

Du behöver inte ha erfarenhet av att ha jobbat som städare tidigare, det viktigaste för oss är att du tycker om att göra fint. Tjänsten kan vara både hygien städning, kontorsstädning, hem städning.

Vid frågor: andrea.stromberg@nordiskkompetens.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk kompetens AB (org.nr 556987-0750)

Arbetsplats
Nordisk Kompetens

Jobbnummer
9472684

Prenumerera på jobb från Nordisk Kompetens AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordisk Kompetens AB: