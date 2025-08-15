Lokalvårdare
Cleanfresh 2014 AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleanfresh 2014 AB i Stockholm
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Hej,
vi söker fem personer med yrkeserfarenhet för städning hos privatpersoner och företag.
Flyttstädning, storstädning, trappstädning.
Arbetsplatser ligger i centrala Stockholm.
Företaget bidrar en trivsam arbetsmiljö som motverkar risker för olycksfall och ohälsa. Du måste vara : självgående (kan genomföra uppdrag på egen hand),positiv, noggrann och ansvarsfull.
Vi tar endast emot ansökan endast via e-post: jobb@cleanfresh.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobb@cleanfresh.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleanfresh 2014 AB
(org.nr 556974-4286), http://www.cleanfresh.se
Valhallavägen 135 (visa karta
)
115 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9461220