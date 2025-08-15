Lokalvårdare

Cleanfresh 2014 AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-15


Hej,
vi söker fem personer med yrkeserfarenhet för städning hos privatpersoner och företag.
Flyttstädning, storstädning, trappstädning.
Arbetsplatser ligger i centrala Stockholm.
Företaget bidrar en trivsam arbetsmiljö som motverkar risker för olycksfall och ohälsa. Du måste vara : självgående (kan genomföra uppdrag på egen hand),positiv, noggrann och ansvarsfull.
Vi tar endast emot ansökan endast via e-post: jobb@cleanfresh.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobb@cleanfresh.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cleanfresh 2014 AB (org.nr 556974-4286), http://www.cleanfresh.se
Valhallavägen 135 (visa karta)
115 31  STOCKHOLM

Jobbnummer
9461220

