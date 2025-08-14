Lokalvårdare
2025-08-14
Lokalvårdare/hotellstäd - vintersäsongen 2025/2026!
På Hotel Bügelhof är det inte mer än ett snöbolls kast till både lift och pist. Vi har tagit det där med service ett litet steg längre, det där lilla extra som man inte förväntar sig. Ni hittar oss på Sälfjällstorget i Lindvallen där ni har närheten till flertalet restauranger, affärer, skiduthyrningar och mycket mer. Vi har 54 hotellrum, funktionellt inredda med inspiration från alperna och fjällen i en harmonisk mix.
Vi har en mysig relaxavdelningen med bubbelpool, kallbad, bastu & solarium.
Arbetet innebär städning av allmänna utrymmen samt hotellrum.
Du har ett gott öga för ordning och reda, inser att du kommer längre med ett leende och ser lösningar istället för problem. Du älskar att ge service och sätter dina gäster i första rummet.
Dessutom har du alltid ett glatt humör och en stor portion sunt förnuft. Som person har du lätt att få folk med dig och genom din närvaro skapa en positiv atmosfär både för gäster och kollegor.
Stämmer detta in på dig?
Då är du varmt välkommen att söka jobb hos oss!
Intervjuer sker löpande och tjänsterna blir tillsatta efterhand.
Personalboende kan vi erbjuda i Sälens By, bil är ett måste då avståndet till hotellet är ca 7 km!
Hotellet har öppet mellan 27 november till 19 april.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett deltidsjobb.
Hotel Bügelhof i Sälen AB (org.nr 556221-5839)
Hotel Bügelhof AB
9458373