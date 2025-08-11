Lokalvårdare
Simloc Hotell & Fastighets AB / Städarjobb / Arjeplog Visa alla städarjobb i Arjeplog
2025-08-11
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simloc Hotell & Fastighets AB i Arjeplog
Lokalvård (säsongsanställning) varierande startdatum enligt överenskommelse.
Vi söker heltider eller deltider (vad som passar dig)
säsongen pågår från 1 November 2025 till 31 mars 2026Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Vi är ett bolag som ägs av Colmis testanläggning och finns i huvudsak för att möta behovet av boende för våra kunder ifrån biltestbranchen under vinterhalvåret. Vi driver tre egna hotell samt förmedlar privata bostäder till våra kunder.
Vi söker dig som är morgonpigg, ansvarstagande, noggrann, stresstålig och kan jobba självständigt samt i team. Du behöver klara av svenska och engelska i tal.
Körkort B är meriterande men inte krav för varje anställning.
Simloc tillhandahåller inte personalbostäder, utan söker vi främst medarbetare på orten eller de som har möjlighet till egen bostad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: rut@simloc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simloc Hotell & Fastighets AB
(org.nr 556469-9824)
Storgatan 8 (visa karta
)
938 21 ARJEPLOG Jobbnummer
9451598