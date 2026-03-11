Lokalvårdare - Heltid
Hirely AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-03-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare på heltid i Uppsala åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete och vill bidra till rena, trivsamma och välskötta miljöer.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som lokalvårdare ansvarar du för den dagliga städningen av lokaler hos vår kund. Arbetet kan ske både självständigt och tillsammans med kollegor, och du säkerställer att lokalerna håller hög kvalitet enligt uppsatta rutiner.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, fastigheter eller andra verksamhetslokaler
Dammsugning, moppning och våttorkning
Rengöring av toaletter, kök och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Hantering av städutrustning och enklare städmaskiner
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård eller städarbete är meriterande
Noggrann och ansvarstagande
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Förmåga att arbeta självständigt
Grundläggande kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av professionell lokalvård
Erfarenhet av maskinstädning
B-körkort
Om dig
Du är pålitlig, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du arbetar noggrant och bidrar till en trivsam och välskött miljö hos kunden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Uppsala
Arbetstider: Dagtid eller enligt schema
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
753 75 UPPSALA Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9789456