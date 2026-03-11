Lokalvårdare - Heltid

Hirely AB / Städarjobb / Uppsala
2026-03-11


Vi söker nu en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare på heltid i Uppsala åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete och vill bidra till rena, trivsamma och välskötta miljöer.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Om tjänsten
Som lokalvårdare ansvarar du för den dagliga städningen av lokaler hos vår kund. Arbetet kan ske både självständigt och tillsammans med kollegor, och du säkerställer att lokalerna håller hög kvalitet enligt uppsatta rutiner.

Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, fastigheter eller andra verksamhetslokaler
Dammsugning, moppning och våttorkning
Rengöring av toaletter, kök och gemensamma utrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Hantering av städutrustning och enklare städmaskiner
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård eller städarbete är meriterande
Noggrann och ansvarstagande
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Förmåga att arbeta självständigt
Grundläggande kunskaper i svenska

Meriterande

Erfarenhet av professionell lokalvård
Erfarenhet av maskinstädning
B-körkort

Om dig

Du är pålitlig, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du arbetar noggrant och bidrar till en trivsam och välskött miljö hos kunden.

Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Uppsala
Arbetstider: Dagtid eller enligt schema
Start: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
753 75  UPPSALA

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9789456

