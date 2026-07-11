Lokalvård

Clean Point flytt och städ AB / Städarjobb / Nyköping
2026-07-11


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Vi söker 2 medarbetare inom flyttstädning och städservice
Vi på Clean Point flytt & städ AB växer och söker nu två noggranna och pålitliga medarbetare
Arbetet består främst av flyttstädning hos privatpersoner, där höga krav på kvalitet och noggrannhet är viktiga. Du kommer även kunna arbeta med byggstädning efter renoveringar samt vanlig hemstädning.
Eftersom våra uppdrag sker på olika adresser innebär arbetet rörlighet mellan arbetsplatser, vilket kan medföra en del bilresor i tjänsten.
I arbetet ingår även kundkontakt, vilket kan innebära att du tar emot instruktioner från kunder, samt ansvarar för öppning och låsning av objekt. Nyckelhantering kan förekomma och ska hanteras på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.
Vi arbetar i team och värdesätter god service, ansvarstagande och effektivitet.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Är ansvarstagande och punktlig
Har god känsla för service och kundkontakt
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god arbetsmoral
Erfarenhet av städning är meriterande men inget krav
B-körkort är ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Workcleanpoint@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Clean Point flytt och städ AB (org.nr 559488-4800), https://www.cleanpoint.se/
Fotbollsvägen 4B (visa karta)
611 68  NYKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Clean Point flytt & städ AB

Jobbnummer
10000223

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