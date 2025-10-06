Lokal- och säkerhetssamordnare
2025-10-06
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Vi söker en lokal- och säkerhetsamordnare till Service och IT-avdelningen
Trivs du i en projektledande roll med många kontaktytor? Är du nytänkande, har ett kreativt förhållningssätt och ser struktur som en av dina starkaste egenskaper, då är det dig vi söker!
Högskolan Väst har ett modernt campus med digitalt fokus som möter morgondagens studenter och ser till att vår utbildning och forskning är i toppklass.
Hos oss står det aldrig still, här jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra både våra lokaler, vår teknik och vårt stöd för att ligga i framkant. Avdelningen för service och IT består av 40 personer fördelade på fyra sektioner och jobbar tätt och tvärfunktionellt för att tillsammans hjälpas åt att bidra till att andra lyckas.
Nu söker vi en lokal- och säkerhetssamordnare till vår Campussektion som kan bidra med ny energi och värdefull kompetens för att ge ytterligare kraft i vårt arbete och stärka teamet Fastighet & säkerhet.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete på sektion Campus inom området fastighet (Campus), lokaler och säkerhet. Sektionen har 8 medarbetare vars uppdrag är att arbeta både på ett strategiskt plan och driva utvecklingsarbete men även arbeta på en operativ nivå och vara en service- och stödfunktion till högskolans samtliga enheter, studenter och personal.
Tjänsten är uppdelad i två delar, du kommer att arbeta med att utveckla våra lokaler och campus som en del och den andra delen består i att arbeta med fysisk säkerhet.
Högskolan Väst har tagit fram en campusplan som pekar ut en riktning för hur vårt campus skall utvecklas fram till 2030. Vi har flera pågående delprojekt där våra lokaler kommer att förändras och utvecklas. Du kommer ha en central roll i planering och genomförande i de olika projekten.
I rollen som lokal- och säkerhetssamordnare samordnar och deltar du i det praktiska operativa arbetet och är drivande i det strategiska arbetet, likväl som i utvecklingsarbete inom ansvarsområdet. Du arbetar med verksamhetsplanering, budgetering och du följer upp resultat inom ansvarsområdet. Området omfattar även arbete med fysisk arbetsmiljö och tillgänglighet samt miljölednings- och hållbarhetsarbete.
Du kommer att agera beställare genom att kravställa, göra upphandlingar och följa upp avtal. Du leder och samarbetar med leverantörer och externa konsulter inom ditt ansvarsområde såsom inom lokalvård, hantverkare samt leverantörer inom systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete.
För denna anställning krävs:
- Gymnasieexamen samt eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för arbetet.
- Flerårig erfarenhet av, och god kompetens att, samordna säkerhets- och lokalrelaterade frågor.
- Flerårig erfarenhet av att agera beställare och av att förvalta avtal.
- Erfarenhet av att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser.
- Erfarenhet av att hantera budget och kostnadsuppföljning.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper och praktisk erfarenhet av att använda programvarorna i Office 365.
- B-körkort.
Meriterande för anställningen är om du:
- Har lätt att identifiera och lösa tekniska problem.
- Har erfarenhet av arbete med systemlösningar, såsom ärendehanteringssystem, passage- och larmsystem.
Du gillar att ge god service och att möta människor. Du tycker om att befinna dig i en verksamhet som ständigt utvecklas och kan hantera perioder av arbetstoppar. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp med ett stort intresse för att förstå verksamheten. Du är initiativrik med en vilja att själv utvecklas och är noggrann och har förmåga att strukturera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi erbjuder bland annat:
- Ett viktigt jobb i en organisation som gör skillnad för många människor.
- En stor organisation, men där spannet mellan beslut och handling är kort.
- En arbetsplats som ligger 5 minuters promenadväg från järnvägsstationen i Trollhättan.
- Möjlighet att bli en del av ett gott gäng som värdesätter varandra och vår goda stämning och som är stolta över vårt arbete och goda relation till verksamheten.
