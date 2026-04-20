Logoped till Rehab väst

2026-04-20
Vårt erbjudande
Rehab väst är en del av närsjukvården i västra Östergötland inom Region Östergötland. Verksamheten erbjuder rehabilitering i primärvård och specialistvård. Rehabilitering bedrivs i huvudsak på Lasarettet i Motala och i Mjölby men också på vårdcentralerna i Vadstena och Ödeshög. Inom närsjukvården i väster finns en nära samverkan mellan enheterna vilket skapar goda förutsättningar för utveckling, delaktighet och samarbete.
Rehab väst är en akademisk enhet med höga ambitioner inom utbildning, utveckling och forskning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för logopeder och om dina förmåner hos oss. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en logoped för en tillsvidaretjänst på logopedmottagningen Rehab väst. Vi har mottagning både i Motala och Mjölby, vilket kan betyda arbete på båda orterna. Vi är en allmänlogopedisk mottagning och jobbar med flera olika diagnosgrupper såsom språkstörning, röst och stamning. Vi gör även dyslexi- och dyskalkyliutredningar, på skolbarn och vuxna. I vårt uppdrag ingår även neurologopedi inom sluten- och öppenvård. Arbetet är till största del förlagt på mottagningen, men förskolebesök och hembesök förekommer.
Det är god och nära samverkan i logopedgruppen och med kollegor i länet. Arbetet är omväxlande med en stor bredd. Du kommer bli väl omhändertagen av dina nya kollegor när du börjar hos oss och du kommer att omfattas av Rehab västs introduktionsprogram.
Arbetsgrupp
Här arbetar totalt cirka 85 medarbetare med bred och djup kunskap i form av administratörer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och kuratorer. Vi har nära samverkan med medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, länets övriga rehabiliteringsorganisationer och vårdcentraler i västra länsdelen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad logoped. Vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse av att jobba med flera olika diagnosgrupper då vi är en allmänmottagning. Arbetet kräver att du har goda språkkunskaper i svenska. B-Körkort är ett krav.
Som person är du initiativtagande, självständig och flexibel. Du har även god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lasarettet, B-huset (visa karta
)
591 85 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehab väst Kontakt
Anna Malm, SACO anna.m.malm@regionostergotland.se 010-1047357 Jobbnummer
9865634