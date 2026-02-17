Logoped, Södertälje Sjukhus
2026-02-17
Vill du både specialisera dig inom din profession och samtidigt behålla bredden? Hos oss finns en lärande arbetsmiljö där du oavsett antal år i yrket kan få goda möjligheter att utvecklas.
Vi har erfarna kollegor och korta beslutsvägar vilket gör det lätt att förankra nya idéer. Flera av kollegorna har återvänt till arbetsplatsen för att de uppskattar verksamhetsområdets arbetssätt.
Hälsoprofessioner är ett brett verksamhetsområde som omfattar arbetsterapeuter, dietister, friskvårdskonsulent, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykolog och vårdplanerare. Våra enhetschefer har delade tjänster och är därför väl förankrade i kliniken. Verksamheten har vid två tillfällen vunnit regionens pris Gyllene Äpplet som delas ut för att uppmärksamma utvecklande initiativ både inom chef- och medarbetarledet.
Vikarierande logoped till enheten för logopedi på Södertälje sjukhus:
Vill du arbeta i en utvecklande miljö tillsammans med erfarna kollegor? Då är du välkommen till oss på Södertälje sjukhus!
Enheten för Logopedi tillhandahåller öppen- och slutenvård vid Logopedmottagningen på Södertälje Sjukhus och vid Wasa Logopedmottagning i Geneta. Inom enheten träffar vi både vuxna och barn inom de flesta logopediska områden och vi sätter högt värde på en sammanhållen vård med god och nära samverkan med skolor, kommun, boenden och andra aktörer. Vi är i dagsläget 12 logopeder knutna till mottagningen och då en av våra ordinarie logopeder ska vara tjänstledig söker vi nu en vikarie!
Den aktuella tjänsten kommer att vara fördelad på både barn och vuxna inom områdena barns språk och tal och förvärvade tal- och kommunikationssvårigheter, med viss möjlighet att påverka genom tidigare erfarenheter eller intresse. Du kommer att vara placerad på logopedmottagningen i våra nya, fina lokaler på Södertälje Sjukhus.
Vi erbjuder alla våra nyanställda en egen mentor utöver kollegial handledning, fortbildning och diagnosspecifika yrkesträffar. Erfarenhet av arbete med flerspråkiga patienter och/eller egen flerspråkighet är meriterande.
Sista ansökningsdag är 2026-03-04. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Välkommen med din ansökan!
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är nyfiken och social, du får gärna ha lätt för att anpassa dig till nya situationer och tycka om att samarbeta med andra både på och utanför sjukhuset.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Dina kvalifikationer:
• Legitimerad logoped med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Meriterande:
• Tidigare arbete inom vårdval Logopedi
• Erfarenhet av arbete med flerspråkiga patienter och/eller egen flerspråkighet
Anställningsform:
Vikariat, heltid måndag-fredag. Tom 2026-12-31
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
