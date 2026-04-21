Logoped, anpassad grundskola
2026-04-21
Är du engagerad och vill göra skillnad? Välkommen att vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället! Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola, gymnasieskola, SFI/Vuxenutbildning och elevhälsa. Vi är cirka 1000 medarbetare som arbetar i utbildningskontorets verksamheter.
Kommunens anpassade grundskola är placerad i utmärkta lokaler vid Mälarens strand på Tosteröskolan och Thomaskolan på Campus i Strängnäs. Undervisningen följer den anpassade grundskolans läroplan och vi nyttjar modern teknik. Totalt arbetar ett åttiotal personer (pedagoger, elevassistenter, kurator och administrativ personal) i verksamheten. I den anpassade grundskolan jobbar vi alla för att utveckla varje elev utifrån dess egna förutsättningar. Vi letar efter dig som är trygg, engagerad och närvarande.
Vi är glada och stolta över att ha beviljats projektmedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för vårt ettåriga utvecklingsprojekt Kommunikation som nyckel till lärande - en satsning där vi tillsammans vill stärka elevers språk, delaktighet och möjligheter att lyckas. Vi söker därför en logoped som vill vara med och utveckla språkstärkande arbetssätt i Strängnäs anpassade grundskola och bidra till att varje elev får möjlighet att kommunicera, delta och växa utifrån sina egna förutsättningar. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas vardag och bidra till deras utveckling, delaktighet och framtidstro.
Tjänsten är en projektanställning under perioden 260810-270809.
Arbetsuppgifter
Som logoped i projektet kommer du att arbeta praktiknära med fokus på att stärka språk- och kommunikationsförmåga hos elever i anpassad grundskola. Uppdraget är en central del i utvecklingen av en mer tillgänglig och inkluderande lärmiljö, där språk ses som en nyckel till delaktighet, lärande och framtida möjligheter.
Du kommer att:
* genomföra kartläggningar och bedömningar av elevers språk- och kommunikationsförmåga
* planera, genomföra och följa upp logopediska insatser på individ- och gruppnivå
* bidra till utveckling av språkutvecklande och kommunikativa lärmiljöer i undervisningen
* handleda och stötta personal i språk- och kommunikationsstödjande arbetssätt
* samverka nära lärare, elevhälsa och skolledning i ett tvärprofessionellt team
* delta i utvecklingsarbete kopplat till projektets mål, inklusive dokumentation och uppföljning
* bidra till att utveckla strukturer och arbetssätt som kan implementeras långsiktigt i verksamheten
Arbetet innebär en kombination av elevnära insatser och strategiskt utvecklingsarbete, där du är en viktig resurs i att öka kunskap och kompetens kring språkets betydelse i lärandet. Vi bemöter alla med respekt, arbetar för goda, förtroendefulla relationer och vi tror på våra elevers möjligheter att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är/har:
* legitimerad logoped
* erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skolmiljö
* kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF
* god förståelse för sambandet mellan språk, kommunikation och lärande
* god förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift
* god digital kompetens och kan använda IT som stöd i ditt arbete
Erfarenhet av handledning eller konsultativt arbete ser vi som meriterande.
Vi lägg er stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi vill att du delar och arbetar efter kommunens värdegrund, respekt, utveckling, öppenhet och tydlighet.Hos oss får du arbeta i en verksamhet där elevens behov alltid står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans utvecklar undervisning och lärmiljöer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
För arbete med barn/ungdomar skall utdrag ur belastningsregister visas innan anställning. Under våren 2026 har en ny lag trätt i kraft som innebär att även arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning kommer att omfattas av registerkontroll. För denna tjänst innebär det att slutkandidater, för att vara aktuella för anställning i Strängnäs kommun, måste visa upp utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret innan anställning kan erbjudas.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "149/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
645 80 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs kommun, Anpassad grundskola Kontakt
Rektor
Florence Rambaud florence.boyrambaud@strangnas.se 0152-33 12 83
9868275