Logoped
Region Jönköpings län / Logopedjobb / Värnamo Visa alla logopedjobb i Värnamo
2026-06-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Rehabiliteringscentrum, Värnamo sjukhus
Är du logoped med intresse av att arbeta inom specialistvården och bidra med det som blir bäst för Esther och Sigge? Rehabiliteringscentrum möter hela specialistvårdens patientgrupper och vi söker nu dig med intresse inom område neurologi vuxen alternativt inom uppdragsområde barn. Anledningen till att vi rekryterar är att vi utökar vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!
Rollen som logoped
Du kommer att utifrån ett personcentrerat synsätt möta patientgrupper inom främst neurologi och äldres hälsa alternativt barn. Patienter med röstbesvär är ytterligare en patientgrupp som du kan komma att arbeta med. I arbetet ingår utredningar och behandlingsinsatser utifrån målgrupp samt att du kommer vara en del av teamarbete.
Arbetsuppgifterna inom neurologi samt äldres hälsa omfattar bland annat:
• Svälj-, tal och språkbedömningar inom slutenvård och öppenvård
• Behandling av tal- och språknedsättningar vid neurologiska sjukdomstillstånd
• FUS (flexibel endoskopisk undersökning av sväljning)
Arbetsuppgifter inom barn omfattar bland annat:
• Barn i förskoleåldern som har svårighet att utveckla tal, språk och kommunikation
• Bedömning och rådgivning gällande förhållningssätt för språklig stimulans samt direkta behandlingsinsatser
• Nära samarbete med vårdnadshavare och andra personer i barnets närhet
• Stamning
Arbetsuppgifter inom röst omfattar:
• Bedömning och behandling av röstbesvär
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Värnamo, provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden. Arbetsplatsen är tvärprofessionell och vi har en kultur av att vilja stödja varandra och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet. Vi är också nyfikna på din input och kompetens för att fortsätta vårt lärande.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker en legitimerad logoped till vår kompetenta och engagerade arbetsgrupp.
Du gillar att jobba självständigt, men har också lätt för att arbeta tillsammans med andra. Du tar initiativ, är strukturerad och arbetar mot satta mål. Du har en helhetssyn där patienten och dess närstående är delaktiga och i fokus för dina insatser. Du har ett kvalitetstänk, är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten och har ett kreativt och lösningsfokuserat arbetssätt. Du ser vikten i relationsskapandet och tydlig kommunikation, och precis som vi trivs du i team där vi stärker och kompletterar varandra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav då resor i tjänsten kan ingå.
Vårt erbjudande till dig
Som logoped har du en viktig roll på rehabiliteringscentrum. Vi är en arbetsgrupp med ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö, där vi bryr oss om varandra och hjälps åt att lösa våra uppdrag. Vi erbjuder dig grundlig introduktion, mentorskap och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss gör du skillnad på riktigt.
Vi lägger stort fokus på ett engagerat medarbetarskap och hälsofrämjande arbetssätt
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Hanna Ljungman på E-post hanna.ljungman.freij@rjl.se
eller telefon 010-244 7849 (semester v 28-30). Det går också bra att kontakta logoped Anna-Karin Thorsell på telefonnummer 010-244 7857 (semester v 26-29) för frågor gällande neurologi eller äldres hälsa eller Clara Holmen 010-244 7871 gällande barnfrågor (semester v 28-31).
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026. Välkommen med din ansökan.
Din upplevelse är viktig för oss. Därför vill vi informera dig om att rekryteringsprocessen kan ta längre tid än vanligt under sommaren. Vi återkopplar till dig så snabbt som möjligt.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P588/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9978105