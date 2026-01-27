Logistiktekniker till Produktionsteknik
2026-01-27
Gillar du problemlösning och att jobba med förbättringar i en dynamisk miljö? Som Logistiktekniker inom Produktionsteknik, ges du möjlighet att vara med och påverka hur idéer kan bli till konkreta lösningar och omsättas i praktiken. Du arbetar främst med förbättringar inom säkerhet, hälsa, och miljö samt kvalitet, process och stopptid.
Tillsammans med kollegor och en projektkoordinator bildar ni Produktionsteknik MBBEN. Dessutom finns ytterligare specialistgrupper med inriktningar: Robot, Sammanfogning och Automation. Alla dessa kollegor bildar tillsammans Processteknik. Du kommer arbeta i nära samarbete med dina kollegor, din chef, underhåll och framförallt dina kunder i vår produktion.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med gruppchef och teamleader använder och utvecklar ni tillsammans våra arbetssätt för att alltid säkerställa en god säkerhet och kvalitet med en hög servicekänsla. Du får ett tilldelat område där din närmaste kund är gruppchefen och tillhörande grupp. I arbetsuppgifterna ingår beläggningsgrad på truckar, transporttider, störningsuppföljningar, investeringar och mindre projekt. Genom att tillämpa och förstå Scanias produktionssystem, SPS, skapar du delaktighet samt sprider kunskap och engagemang i organisationen. I rollen ingår även omställning tillsammans med logistikutvecklare samt systematisk kartläggning och analysering av flöden och cykeltider. Du bedriver ditt dagliga arbete i dialog med teamleader, tekniker och gruppchefer för att utforma och genomföra arbetsuppgifter på ett produktivt och effektivt sätt utifrån målsättning, strategi och andra riktlinjer.
Vi söker
Vi söker dig som är en lagkamrat och inspireras av att aktivt få bidra och vilja påverka med dina idéer i ett mindre team samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Du är en noggrann person som tar ansvar för ditt arbete där du föredrar struktur och hög kvalitet. Vidare ser vi att du trivs med att delta i och driva projekt samt samarbeta tvärfunktionellt med en hög integritet. Vi ser gärna att du är analytisk och en god problemlösare där du drivs av att engagera dina kollegor för att tillsammans lyckas med arbetet.
Vi tror att du har en relevant utbildning inom logistik, såsom en yrkeshögskoleutbildning eller en universitetsutbildning inom logistik och supply chain management. Det är meriterande om du har erfarenhet som logistiktekniker eller produktionstekniker. Du har lätt för att kommunicera på svenska såväl som på engelska i tal och skrift. Du har god datorvana med goda kunskaper i Officepaketet.
B-körkort är ett krav.
För mer information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Admir Dautovic tel: 0491-762335 email: admir.dautovic@scania.com Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Urval och intervjuer kommer att ske löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-20
