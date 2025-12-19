Logistiksoldater till F 16
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges Nato-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
163.Garnisonsbataljonen består av Logistikkompaniet, Garnisonskompaniet och inom kort även Utbildningskompaniet som tillsammans skapar förutsättningar för hänvisade förband att kunna fokusera på lösandet av huvuduppgift.
Logistik inom Nato och Försvarsmakten delas in i fyra huvudområden: försörjning, transport, sjukvård och teknisk tjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
163. Garnisonsbataljonen rekryterar nu flertalet soldater till ett antal olika befattningar inom logistikens olika områden. Arbetsuppgifter kan variera beroende på behov från verksamheten och din erfarenhet och kompetens. Nedan beskrivs exempel på arbetsuppgifter, motivera i din ansökan dina styrkor och intressen kopplat till befattningen.
• Leverera logistikstöd till garnisonens egna förband samt till nationella och internationella besökande förband
• Redovisa och hantera Försvarsmaktens materiel i enlighet med fastställda rutiner och system
• Bidra i utvecklingen av logistiklösningar inom Flygvapnet och Försvarsmakten
• Utgöra del av kommendaturgrupp vilket innebär ett mångsidigt arbete med fokus på lösningar inom logistik, försörjning, transporttjänst
• Utgöra en del av bataljonens ceremonistyrka, skyddsvaktsuppdrag, högvakt och transportstyrka beroende på utbildning och kompetenser
• Utgöra en del av bataljonens mobiliseringsarbete
• Utgöra en del av krigsförbandet och verka i befattning
• Utgöra del av bataljonens nyupprättade sjukvårdspluton
• Stabsassistent
• Administrativa uppgifter
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
Som en del av tjänsten kommer du ha möjlighet att genomgå olika utbildningar beroende på verksamhetens behov och din egen lämplighet
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd svensk värnplikt med godkänt resultat
• Goda datakunskaper
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort (manuell)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en positiv grundinställning. Du gillar att utvecklas och lära dig nya saker och har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du är ordningsam, ansvarstagande och trygg att arbeta i en miljö där förutsättningarna snabbt kan förändras. Du vågar testa nytt, ställa följdfrågor men kan även anmäla begränsningar vid behov. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Aktuell erfarenhet av logistik- eller förrådsarbete
• Tidigare erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete
• Aktuell erfarenhet av servicearbete
• Tidigare erfarenhet av arbete med ljud/bild/scenteknik
• Militära förarbevis
Övrigt
Anställningsform: Enligt avtal för GSS/K. Tidsbegränsad anställning om högst åtta år, med möjlighet till förlängning. Kan inledas med sex månaders provanställning. Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid, kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid operationer, aktiviteter eller uppkommet behov.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Annat: Hund förekommer på arbetsplatsen
Upplysningar och information om befattningarna samt rekryteringsprocessen:
E-postadress: F16-Garnbat@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-14. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
