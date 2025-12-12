Logistiksamordnare till Trätåg AB
Adecco Sweden AB / Logistikjobb / Falun Visa alla logistikjobb i Falun
2025-12-12
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar logistik, ekonomi och administration för att bidra till hållbara järnvägstransporter? Trätåg AB söker nu en Logistiksamordnare till vår verksamhet i Falun. Tjänsten är en nyinrättad roll som erbjuder stora möjligheter att påverka och utvecklas. Vill du vara med på resan till framtidens järnvägslogistik? Missa inte då denna möjlighet!Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som logistiksamordnare har du ett övergripande ansvar för att säkerställa korrekta informationsflöden och ge stöd till verksamheten inom logistik, ekonomi och administration. Du blir en central kontaktpunkt och arbetar nära både interna och externa aktörer.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis:
• Ta fram och analysera statistik och rapporter för uppföljning och förbättringsarbete.
• Stödja planering av järnvägstransporter och terminalverksamhet.
• Hantera och följa upp ekonomiska underlag, fakturor och budgetposter.
• Registrera data och bidra till utveckling av rutiner och processer.
• Fungera som kontaktperson för administrativa frågor samt för leverantörer, entreprenörer och kunder.
Om dig
Du är analytisk och har förmågan att se både helheten och detaljerna. Du är strukturerad, noggrann och har en naturlig fallenhet för att organisera och planera - även när förutsättningarna snabbt förändras. Du är självgående, tar ansvar och har lätt att planera och prioritera. Samtidigt trivs du med att samarbeta och din kommunikativa förmåga tillsammans med ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi, transport eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom transport/logistik.
• God systemvana, särskilt Excel och databashantering.
• Intresse för siffror, statistik och analys.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av järnvägslogistik
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Trätåg AB
Trätåg AB, ägt av Stora Enso Skog AB och Billerud AB, är ett ledande logistikföretag inom järnvägstransporter av virkesråvara. Vi arbetar varje dag för att leverera högkvalitativ service till några av Sveriges största sågverk och skogsindustrier.
Det bästa med att jobba hos oss
Hos Trätåg värdesätter vi en stimulerande och kreativ arbetsmiljö där samarbete och personligt ansvar går hand i hand. Vi tror på att ge våra medarbetare utrymme att växa och ta egna initiativ. Här får du chansen att vara en del av ett engagerat team där dina insatser verkligen gör skillnad.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning på heltid
• Tillträde enligt överenskommelse
• Placeringsort Falun, resor ingår i tjänsten
Vid frågor
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ulrika Struve, ansvarig rekryteringskonsult på Adecco via ulrika.struve@adecco.se
eller 073-684 70 83.
Välkommen med din ansökan
Registrera din ansökan via länken senast 2026-01-15. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Vi ser fram emot din ansökan och kan förhoppningsvis välkomna dig som vår nya kollega! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Ulrika Struve ulrika.struve@adecco.se 073-684 70 83 Jobbnummer
9640676