Logistikmedarbetare
2026-03-15
Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som logistikmedarbetare ansvarar du för varans väg från lastbil till hylla. Det innebär framför allt att fylla på och prismärka varor på försäljningsavdelningarna så att varuhuset alltid är redo att ta emot kunder.
Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment vilket skapar stor variation i arbetet. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik.
Vem söker vi?
B-körkort är ett krav medan truckkort är ett plus. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal.
Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald och stor vikt kommer att läggas till dina personliga egenskaper. Du är en lösningsorienterad och organiserad person som vill bidra till att vi bibehåller branschens bästa kundservice. Då du kommer att befinna dig i varuhuset bland kunderna är det även av betydelse att du är serviceminded.
Tjänsten är PROJEKTANSTÄLLNING på 25 H/VECKA. Vissa arbetspass startar klockan 06:00.
I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder
En kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer, riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Ersättning
Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bauhaus & Co KB
http://www.bauhaus.se Arbetsplats
Bauhaus & Co Kontakt
Louise Rasmark +46 462888985 Jobbnummer
9798139