Logistikkoordinator, Eskilstuna
2025-08-13
Swecon Anläggningsmaskiner söker nu en logistikkoordinator till vår utrustningsverkstad i Eskilstuna. Som logistikkoordinator fyller du en viktig roll i arbetet med att samordna och koordinera arbetet inom utrustningsverkstaden. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvar för vår reservdels-/materialplanering samt det totala godsflödet till utrustningsverkstaden.
Arbetsuppgifter är bl a:
- Beställning och anskaffning av reservdelar och tillbehör
- Mottagningskontroll av de ankommande anläggningsmaskiner
- Ansvara för verkstadens administrativa uppgifter
- Lastning och lossning av ankommande och avgående gods
- Sammanställning av maskinutrustningsmaterial
Vi söker dig som vill ha ett arbete som kräver administrativ förmåga, intresse av service, utveckling, delaktighet i den interna maskinutrustningen och där viljan att skapa ett gemensamt resultat är viktigt. Du trivs med ett arbete med många olika ingredienser och högt tempo där du själv kan påverka utfallet.
Du har:
- Erfarenhet från branschen och reservdelshantering
- Ett tekniskt intresse
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
- God datorvana
- God administrativ förmåga
- Har körkort för bil, hjullastare och truck
Du är:
- Serviceinriktad
- Ordningsam och strukturerad
- Bra på att kommunicera
- Flexibel
Hos oss får du ett spännande, utvecklande och fartfyllt arbete som ger utrymme för initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor, både externt och internt och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
Anställningen börjar med 6 månaders provanställning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Skicka in din ansökan snarast, då urval och intervjuer sker löpande och senast den 14 september.
För mer information om tjänsten:Emil Andersson, servicechef utrustningsverkstad, 010-556 71 35
Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Swecon
Anläggningsmaskiner AB ägs av Lantmännen och är auktoriserad återförsäljare för
Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi
marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett
flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även
representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt
700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt
och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under
ansvar.
Swecon
Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
