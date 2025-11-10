Logistikingenjör för framtida uppdrag
Akkodis Sweden AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-11-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Skövde
, Boxholm
eller i hela Sverige
Har du en eftergymnasial utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från logistikområdet? Vill du dessutom arbeta inom ett företag som sätter personen i fokus och ser till din utveckling i din yrkeskarriär? Vi på Akkodis söker nu Logistikingenjörer till Göteborg!
Om tjänsten
Som Logistikingenjör på Akkodis får du möjligheten att arbeta inom många olika branscher. Vi söker just nu personal som har erfarenhet från Inbound Logistics, Leverantörsutveckling, Förpackningsteknik, Produktionslogistik, Materialflödesoptimering, Lageroptimering eller Supply Chain.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom logistik samt tidigare arbetslivserfarenhet inom området. Det är meriterande om har tidigare erfarenhet från fordonsindustrin. För att trivas i rollen som konsult på Akkodis trivs du i en miljö med många kontaktytor, kan arbeta självständigt, kreativt och lösningsorienterat.
Genom att skicka in din ansökan till oss får vi möjligheten att ha dig i åtanke när det kommer in nya konsultuppdrag inom logistik och vi kan då komma att kontakta dig för att se om uppdraget kan matcha dina ambitioner.
Om Akkodis
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT och Engineering. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet.
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Genom att bli vår kollega kommer din vardag som konsult vara varierad med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Låter detta intressant? Sök då in till oss så snart som möjligt!
Ansökan gör du via formuläret på vår hemsida. Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig konsultchef Alisha Milikic på alisha.milikic@akkodisgroup.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/ Kontakt
Business Manager
Alisha Milikic Jobbnummer
9597750