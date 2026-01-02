Logistikchef till Elfa International AB i Malmö
TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-01-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Med utgångspunkt från Malmö får du nu möjlighet att axla rollen som Logistikchef och ta ansvar för Elfas europeiska logistikflöde!
Elfa International AB söker en erfaren Logistikchef till huvudkontoret i Malmö. Du får ett övergripande ansvar för transport och leveranser i en nordisk tillverkningsmiljö där kvalitet, kundkrav och effektivitet står i fokus. Här väntar en strategisk roll i ett internationellt bolag med starka värderingar och tydliga mål inom hållbarhet och leveransprecision.
Ditt anställningserbjudande
Som Logistikchef på Elfa blir du en viktig del av ett erfaret och affärsnära team med tydligt mandat att påverka. Du får arbeta i ett väletablerat bolag med hela kedjan från produktutveckling till produktion och leverans. Rollen erbjuder både bredd och djup med ansvar för avtal, transportlösningar och förbättringsarbete i nära dialog med sälj, kundtjänst och produktion. Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö, flexibla arbetssätt och goda möjligheter till påverkan och utveckling. Elfa är ett företag med högt ställda krav, men också starka värderingar och ett tydligt fokus på hållbarhet och kvalitet i alla led.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Ansvara för transportflöden från produktion till kund
Optimera fraktlösningar, avtal och logistikupplägg i flera marknader
Följa upp nyckeltal inom leveransprecision, ledtider och kostnadseffektivitet
Driva förbättringsarbete kring lastning, packning och palloptimering
Vara logistikexpert i kunddialoger och stödfunktion för säljorganisationen
Säkerställa att regelverk och interna rutiner efterlevs
Värt att veta
Tjänsten är placerad på Elfas huvudkontor i Malmö och rapporterar till VP Supply. Du blir en del av ett erfaret, affärsnära team där samarbete, mandat och beslutsförmåga är centrala delar av kulturen. Rollen har ett nordiskt och europeiskt perspektiv med inslag av internationell samverkan och regelbundna besök på produktionsenheterna i Västervik och Mullsjö ger dig en nära koppling till verksamheten. Elfa kombinerar en ingenjörsmässig och faktabaserad kultur med kundfokus och ständig förbättring. Här får du möjlighet att göra konkret skillnad i ett företag som utvecklar, producerar och levererar egna produkter.
Våra förväntningar
Du har erfarenhet av logistikledning i tillverkande verksamhet och är van att arbeta både strategiskt och operativt. Du har god förståelse för transportmarknaden, flödesoptimering och kundstyrda logistikkrav. Du är analytisk, lösningsorienterad och trygg i dialoger där olika intressen behöver balanseras. För att lyckas i rollen behöver du ha hög kommunikationsförmåga och trivas med att samarbeta nära sälj och kundtjänst. Erfarenhet av projektlogistik, särskilt inom byggsektorn, är meriterande. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska, och har relevant eftergymnasial utbildning.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Lilla Nygatan 7 (visa karta
)
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Elfa International AB Jobbnummer
9668075