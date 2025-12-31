Logistik- / Transportassistent // Logistics/Transport Assistant
AM:365 Group AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-12-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AM:365 Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
AM:365 Group AB är ett snabbt växande företag inom logistik-, transport- och bemanningssektorn, verksamt i mer än 60 städer runt om i Sverige. Vi arbetar inom alla områden av logistik och transport - från lagerhantering, sortering och skanning av paket, till leveranser och matdistribution både B2B och B2C. Hållbarhet inom logistik och transport är en kärnfråga i vår verksamhet.
• -----------------------
AM:365 Group AB is a fast-growing logistics, transport, and manpower-providing company, active in more than 60 cities across Sweden. We operate in all areas of logistics and transport, including warehouse management, parcel sorting, scanning, and delivery, as well as food delivery services for both B2B and B2C clients. Sustainability in logistics and transport is at the core of our operations.
JOB DESCRIPTION
As a Logistics / Transport Assistant, you will play an important supporting role in daily operations. The position is operational and administrative, involving close cooperation with drivers, terminal staff, and transport coordination teams. This role is suitable for someone who is organized, proactive, and interested in developing a career within logistics and transport.
Main responsibilities:
Your main responsibilities will include:
Supporting drivers in daily operations
Assisting with planning and coordination of transport routes and deliveries
Helping with loading, unloading, scanning and parcel handling at the terminal
Monitoring deliveries and reporting deviations
Registering working hours, deliveries, and basic administrative tasks
Communicating with internal teams and external partners when required
Assisting with onboarding and practical guidance of new drivers when needed
Qualifications:
We are looking for someone who:
Has experience in logistics, transport, or terminal operations (merit but not mandatory)
Is well organized, responsible, and detail-oriented
Has good communication and teamwork skills
Can communicate in English or Swedish (additional languages are a plus)
Has basic computer skills (Excel, email, internal systems)
If you are interested and want to be our team member then please send your application at:
Skicka ansökan till:outreach@am365group.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: outreach@am365group.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AM:365 Group AB
(org.nr 559292-4798), http://www.am365group.se
405 30 GÖTEBORG Kontakt
Mazhar Ali outreach@am365group.se Jobbnummer
9666691