Logistics/ Incoming Aalberts Surface Technologies
Vill du arbeta i en internationell industrimiljö där struktur, kvalitet och tempo går hand i hand? Nu söker vi på Purple Rekrytering & Interim en medarbetare inom Logistics/Incoming till Aalberts Surface Technologies, en global aktör där teknik, precision och utveckling står i centrum.Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Aalberts Surface Technologies är en del av den globala teknikkoncernen Aalberts och är en ledande leverantör inom yt- och värmebehandling av material. Bolaget arbetar med att förbättra egenskaper hos komponenter, exempelvis slitstyrka, korrosionsskydd och hållbarhet för kunder inom bland annat fordonsindustri, medicinteknik och verkstadsindustri.
Med över 80 års erfarenhet och verksamhet på många marknader världen över är Aalberts en långsiktig partner till några av industrins mest krävande kunder.
Läs gärna mer om oss: https://www.aalberts-st.com
Om rollen
Det här är en operativ och viktig roll i flödet där du ansvarar för inkommande gods, från ankomst till att det finns redo för produktionen. Du arbetar med orderregistrering och mottagningskontroller, registrerar nya artiklar och säkerställer att allt blir rätt i systemen. Här använder du affärssystem (AMS) som en naturlig del av vardagen.
Du har också kontakt med kunder och interna funktioner, exempelvis när information behöver kompletteras eller säkerställas, vilket gör att rollen kombinerar både administration och kommunikation.
Utöver det ansvarar du för att:
hantera lossning av gods
skapa struktur och ordning i lagret
säkerställa att materialflödet fungerar smidigt
Det är en roll där du är mitt i verksamheten, och där din struktur gör skillnad varje dag.
Vem passar rollen?
Du har erfarenhet från lager, logistik eller industri och trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta strukturerat.
Du är van vid att arbeta i affärssystem och har en god administrativ förmåga. Du har truckkort då det ett krav för rollen. Som person är du noggrann, lösningsorienterad och kommunikativ. Du trivs i en vardag där du får kombinera struktur med samarbete och där du själv ser vad som behöver göras.
Det här erbjuds du
Hos Aalberts Surface Technologies blir du en del av ett globalt bolag med högteknisk kompetens och ett långsiktigt perspektiv. Här erbjuds du en stabil arbetsplats där kvalitet, struktur och utveckling genomsyrar verksamheten och där du får möjlighet att påverka och bidra i det dagliga arbetet. Rollen är förlagd dagtid, kl. 07:00-16:00, med placering i Värnamo.
Rekryteringsinformation
I denna rekrytering samarbetar Aalberts Surface Technologies med Purple Rekrytering & Interim. Vi arbetar med ett personligt och kvalitativt urval där vi lägger stor vikt vid både kompetens och potential.
Ansvarig rekryterare är Anela Drndo och urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-05-07. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor kring tjänsten eller processen är du varmt välkommen att höra av dig, vi ser fram emot att komma i kontakt med dig.
Anela Drndo, Purple Rekrytering & Interim 0737- 01 94 53 | anela@purplerekrytering.se Så ansöker du
