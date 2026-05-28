Finspångs kommun söker elevassistent till Grosvadsskolan
Vill du jobba med oss?
Grosvadsskolan är en 7-9 skola med cirka 375 elever, fördelat på 14 klasser. Skolan ligger i Finspångs centralort med naturen utanför knuten. Skolan består av två sammankopplade huskroppar och har en passage över till simhall, sport- och fritidsanläggningar.
Skolan har ett sextiotal medarbetare fördelade i tre årskurslag. Du kommer att ingå i ett av dessa arbetslag.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som elevassistent kommer du att arbeta i klass, i mindre grupp och/eller enskilt med elever i åk 7-9 som är i behov av extra stöd och anpassningar. Ditt uppdrag är att stödja eleverna i deras lärande, i det sociala samspelet och med vardagsrutiner utifrån deras individuella behov. Arbetet sker i nära samverkan med lärare, elevhälsan och övrig personal.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du med att ge stöd till en eller flera elever i åk 7-9 både i lärande och social utveckling. Du finns med under lektioner, raster och andra aktiviteter under skoldagen.
Du är en viktig vuxen som bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och positiv miljö för eleverna. Du samarbetar nära med lärare, övrig personal och elevhälsa.
För att trivas hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt.
Rollen innebär också
Ett engagerad och professionellt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Då dina arbetsuppgifter är varierande behöver du därför vara öppen för att anpassa dig i ditt arbete. Du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du ska vara intresserad av att ge god omsorg och ge stöd i undervisningen, för att på så sätt uppmuntra elevernas utveckling och lärande. Vi söker dig som har relevant utbildning för uppdraget. Tidigare erfarenhet av att arbeta i skola och av arbete med barn och ungdomar är positivt.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och har ett genuint engagemang för att stötta barn och unga i deras utveckling. Du bygger förtroendefulla relationer och möter elever med värme, respekt och tydliga ramar.
Du är flexibel, lösningsfokuserad och anpassar ditt stöd utifrån individuella behov. Du är en stabil, ansvarstagande vuxen som trivs med att samarbeta i team och ser din roll som en viktig del av skolans lärmiljö.
Vi söker dig som med glädje och kunskap vill vara med och ge eleverna en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid i skolan.
Meriterande utbildningar:
Kurser inom NPF, bemötande, konflikthantering eller kommunikation
Utbildning inom pedagogik eller socialt arbete
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Anställningsintervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs Kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Arbetsplats
Grosvadsskolan, Finspångs kommun Kontakt
Ulrika Runesson ulrika.runesson@finspang.se 012285558 Jobbnummer
9934684