Logistics Developer
Vill du arbeta med logistik som gör verklig skillnad - för affären, för kunderna och för klimatet? Hos Stena tar du plats mitt i en framtidsbransch som driver omställningen mot smartare, renare och mer hållbara flöden. Du kliver in i ett litet, samspelt team med stor verkansgrad - nära verksamheten, nära besluten och nära resultaten. Som Logistics Developer hos Stena får du en affärsnära och ansvarsfull roll där du kombinerar analys, struktur och förhandling - och bidrar till effektiva och hållbara logistikflöden
Om rollen
Som Logistics Developer arbetar du i en central supportfunktion med ansvar för upphandling, hantering och utveckling av transportavtal för Stenas filialer. Rollen är bred och omfattar samtliga förekommande transportsätt inom återvinningsbranchen.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Ansvarig och Drivande i kommande upphandlingar/förhandlingar
Utveckla De nuvarande upphandlings och förhandlingsprocesser
Vara mottagare av ärenden som berör transportavtal
Driva möten både digitalt och fysiskt, ibland med övernattning
Framtagning av transportavtal
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en trygg och affärsmässig person som trivs med att ta ansvar och driva frågor hela vägen fram. Du arbetar strukturerat, planerar ditt arbete väl och har förmåga att prioritera när flera parallella ärenden pågår samtidigt.
Formella krav
Relevant arbetslivserfarenhet inom logistik-, transport- eller närliggande bransch. Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel. Svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har
Yrkeserfarenheter från olika fordonstyper
Projektledning
Upphandlings och förhandlingsvana
Om Stena
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden.
Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
553 03 JÖNKÖPING
