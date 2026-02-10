LN-Kyla söker kyltekniker
2026-02-10
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
Nu söker vi, i samarbete med PULS Bemanning, erfaren kyltekniker som vill bli en del av vårt team.
Om tjänsten:
Som kyltekniker hos LN-Kyla får du vara med och skapa energieffektiva anläggningar med moderna lösningar - bland annat CO2 och propan som köldmedium. Våra kunder finns inom industri, livsmedel och större fastigheter. Vi arbetar inom en omkrets på ca 5 mil ifrån Gnosjö. Du har ett självständigt ansvar ute på uppdrag, men arbetar nära dina kollegor och har alltid stöd från teamet. Rollen innebär kundkontakt, där du bidrar med din tekniska kompetens och ett professionellt bemötande för att skapa långsiktiga relationer.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av ett tekniskt yrke - kanske som elektriker, styrtekniker, drifttekniker, ventilationstekniker, bilmekaniker eller ställare.
Har B-körkort.
Gillar teknik, är lösningsorienterad och har en naturlig känsla för service.
Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av både industri- och butikskyla är meriterande. För rätt person finns möjlighet att utvecklas in i rollen. Har du bakgrund inom tekniskt yrke och har rätt inställning, ser vi positivt på att lära upp dig inom kylteknik på plats hos oss. Det avgörande är ditt tekniska intresse, ansvarstagande och vilja att lära.
LN-Kyla erbjuder
Ett stabilt och välskött företag med lång historia.
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
Trevliga gemensamma aktiviteter med kollegorna
Kollektivavtal och bra försäkringar
Regelbundna hälsokontroller och friskvårdsbidrag
Vi satsar på kvalitét och värnar om miljön - både i det stora och i det lilla. Vi är ackrediterade av SWEDAC, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. För oss är det viktigt att de anläggningar vi installerar är energieffektiva och miljövänliga.Så ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelsePlats: GnosjöAnställningsform: Direktrekrytering hos LN-Kyla ABRekryteringspartner: Puls Bemanning & Rekrytering
För mer information eller frågor om tjänsten, vänligen kontakta Lisa Johansson på
073-422 68 78 eller lisa@pulsbemanning.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
