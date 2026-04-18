Ll 'Amice söker extra serveringspersonal
2026-04-18
Ll 'Amice Gävle
Vi erbjuder en äkta italiensk meny med populära klassiker samt ett brett utbud av dryck. Fokus ligger på service, hantverk och känsla - en upplevelse av Neapel som följer hela vårt koncept. Neapel är pizzans födelseort och därför finns såklart vår goda pizza på menyn.
Vi erbjuder dig en trygg och välkomnande arbetsplats där du blir en del av ett lag som hjälper varandra för att nå samma mål. Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs med att möta gäster och deras förväntningar. Som person är du social, flexibel och lösningsorienterad.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande anställning. Tjänsten är en behovs- eller timanställning och vi söker extra medarbetare som behärskar á la carte servering.
Maila ditt CV och personliga brev till info.gavle@llamice.se
Märk din ansökan med Serveringspersonal
Vi anställer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info.gavle@llamice.se Arbetsgivare Davidos Gävle AB
(org.nr 559119-2512)
Norra Kungsgatan 17 (visa karta
)
803 23 GÄVLE Jobbnummer
9862642