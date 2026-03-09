Livsmedelsproduktion, Malmö
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i livsmedelsproduktion som produktionsoperatör!
Kunden finns i Malmö och producerar kött- och charkprodukter.
Arbetsuppgifterna består utav att räkna portioner och satser, blanda recept samt hantera kryddor och rått kött. Arbetet sker i en fuktig miljö och det förekommer tunga lyft. Det är därför viktigt att du är i god fysisk form.
Som person är du initiativrik, stresstålig och ordningsam. Då majoriteten av arbetet sker i grupp är du även social och en sann lagspelare!
Krav för tjänsten:
» Tillgänglig att arbeta måndag-fredag 03:00-12:00 eller 12:00-21:00
» Du är bekväm med att arbeta med rått kött (nöt, fågel, vilt, fläsk)
» God förmåga att tala, skriva och läsa svenska
» Körkort B
Meriterande för tjänsten:
Tidigare arbetslivserfarenhet av producerande verksamhet
Tidigare arbetslivserfarenhet inom livsmedelsbranschen, gärna inom kött-, chark- eller slakteribranschen
Truckkort enligt TLP 10
