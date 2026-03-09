Livsmedelsproduktion, Malmö

Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö
2026-03-09


Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i livsmedelsproduktion som produktionsoperatör!
Kunden finns i Malmö och producerar kött- och charkprodukter.
Arbetsuppgifterna består utav att räkna portioner och satser, blanda recept samt hantera kryddor och rått kött. Arbetet sker i en fuktig miljö och det förekommer tunga lyft. Det är därför viktigt att du är i god fysisk form.
Som person är du initiativrik, stresstålig och ordningsam. Då majoriteten av arbetet sker i grupp är du även social och en sann lagspelare!

Krav för tjänsten:
» Tillgänglig att arbeta måndag-fredag 03:00-12:00 eller 12:00-21:00
» Du är bekväm med att arbeta med rått kött (nöt, fågel, vilt, fläsk)
» God förmåga att tala, skriva och läsa svenska
» Körkort B

Meriterande för tjänsten:
Tidigare arbetslivserfarenhet av producerande verksamhet
Tidigare arbetslivserfarenhet inom livsmedelsbranschen, gärna inom kött-, chark- eller slakteribranschen
Truckkort enligt TLP 10
Tjänsten omfattar heltid med tillträde omgående. Tjänsten är en anställning hos Logent som ambulerande bemanningskonsult.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5104281-1881928".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Stora Nygatan 29 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9785651

