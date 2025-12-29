Livsmedels- och barnassistent
Föräldrakooperativ Lekstugan I Lunden Ek För / Barnskötarjobb
2025-12-29
Vem är du?
Tycker du om att skapa trivsel, ta ansvar för vardagens praktiska uppgifter och vara en trygg vuxen i barns närhet? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vi söker en medarbetare till en delad tjänst, där huvuduppdraget är att ansvara för måltiderna i förskolans kök. Lunchmåltider levereras av en cateringfirma, vilket innebär att matlagning inte ingår i tjänsten. Arbetet omfattar i stället beställning av måltider, hantering av livsmedel, förberedelse och framdukning av lunch och mellanmål samt att hålla köket rent och i ordning före och efter måltider.
När köksuppgifterna är utförda fungerar du som resurs i barngrupp och stöttar pedagogerna i den dagliga verksamheten. Du bidrar till en trygg och lugn miljö och är behjälplig där behov uppstår, med förståelse för din roll i förhållande till den pedagogiska verksamheten som leds av rektor och utbildade förskolepedagoger.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med samarbete i ett mindre sammanhang. Du uppskattar tydliga rutiner och vill bidra till att förskolans vardag fungerar smidigt, med barnens bästa i fokus.
Vilka är vi?
Lekstugan är ett föräldrakooperativ som funnits i 35 år i hjärtat av Lunden i Göteborg. Förskolan är belägen i en charmig gammal lokal som en gång varit biograf, med egen innergård och närhet till både natur och stadens kulturutbud.
Vi har plats för 24 barn i en blandad barngrupp i åldrarna 1 till 6 år. Barnen vistas i gemensamma lokaler och delas upp i mindre grupper under delar av dagen. Vårdnadshavarna ansvarar för det praktiska och administrativa arbetet i kooperativet, vilket skapar stor delaktighet och en tydlig gemenskap bland våra medlemmar. Kooperativet leds av en styrelse bestående av vårdnadshavare och den pedagogiska verksamheten planeras och leds av personalen - bestående av rektor/förskollärare, ytterligare en förskollärare, två barnskötare samt en köksansvarig.

Publiceringsdatum
2025-12-29

Om tjänsten
Vi söker nu en Livsmedels- och barnassistent till vårt engagerade team. Tjänsten är varierad och omfattar två huvudsakliga ansvarsområden:
I köket:
Du ansvarar för att skapa ordning och trivsel kring måltiderna. Det innebär bland annat:
Beställning av lunch från cateringfirma
Förberedelse av frukost och mellanmål
Disk och städning efter måltider
Planering av inköp och hantering av förbrukningsvaror
Att hålla köksmiljön och matplatserna rena och trygga enligt gällande hygienrutiner
I barngruppen:
Resterande tid är du en viktig resurs i barngruppen. Du arbetar tillsammans med pedagogerna för att skapa en trygg, lekfull och lärorik miljö. Det kan innebära att delta i aktiviteter, stötta barn i vardagssituationer och bidra till att dagen flyter på - med barnens behov och välmående i fokus.
Du ansvarar inte för att planera eller utforma den pedagogiska verksamheten, men är en viktig vuxen i barnens dagliga miljö och samverkar nära med utbildad personal.
Tjänsten i korthet
Omfattning: Vikariat heltid 100 %. Fast månadslön enligt kollektivavtal.
Start: Från 1 februari 2026 (eller enligt ö.k.) t.o.m. augusti 2026, med möjlighet till förlängning.
Arbetstid: Fyra veckors rullande schema. Verksamheten har öppet 7.00-17.30 (tider kan komma att ändras vid förändring av omsorgsbehov i barngruppen.)
Förmåner:
Fria pedagogiska måltider
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal (Fremia)
Gemensamt julbord med personal och styrelse!
Enligt skollagen ska utdrag ur Polisens belastningsregistret uppvisas före anställning inom barnomsorg. Det beställer du själv via polisens webbplats om du blir kallad till intervju.
Vi tror att du:
Trivs i en föränderlig miljöer där barn är i centrum
Har erfarenhet av att arbeta med service, gärna i kök eller förskoleverksamhet
Är en varm, strukturerad och ansvarsfull person som tycker om att samarbeta
Har lätt för att ta initiativ och ser vad som behöver göras
Pratar svenska obehindrat i tal och skriftSå ansöker du
Känner du att detta passar dig?
Skicka CV och ett kort personligt brev till:ordforande@fklekstugan.se
och personalansvarig@fklekstugan.se
Sista dag att ansöka är 28 januari 2026
Vid frågor kontakta:
Ordförande: Anja F. Escudeiro - ordforande@fklekstugan.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: ordforande@fklekstugan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativ Lekstugan i Lunden Ek För
Lundgatan 8 (visa karta
)
416 61 GÖTEBORG Arbetsplats
Föräldrakooperativ Lekstugan I Lunden Ek För Jobbnummer
