Livsmedel
Kiryana AB / Inköpar- och marknadsjobb / Botkyrka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Botkyrka
2025-12-13
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiryana AB i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Operativ Inköpare - Pakistansk Livsmedelsbutik
Vi söker en engagerad och erfaren Operativ Inköpare till vår pakistanska livsmedelsbutik. Den ideala kandidaten har gedigen erfarenhet av internationella inköp, kvalitetskontroll och lagerhantering, och kommer att spela en central roll för att säkerställa högsta kvalitet på våra produkter. Rollen innebär nära samarbete med leverantörer, särskilt i Pakistan, och aktivt bidrag till butikens operativa verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-13Dina arbetsuppgifter
Ansvara för inköp av varor från internationella leverantörer, med särskilt fokus på Pakistan
Genomföra noggrann kvalitetskontroll av alla inkommande produkter för att säkerställa att de uppfyller butikens standarder
Upprätthålla korrekta lagerregister och genomföra regelbundna inventeringar
Identifiera och hantera svinn, skador eller avvikelser i varor
Förhandla med leverantörer för att säkerställa goda villkor, punktliga leveranser och konsekvent produktkvalitet
Samarbeta med interna team för att optimera lagernivåer och inköpsprocesser
Rapportera regelbundet om inköpsaktiviteter, lagersaldo och kvalitetsfrågor
Kvalifikationer och erfarenhet
Relevant utbildning inom inköp, logistik, supply chain eller motsvarande
Minst 2 års erfarenhet av inköp, lagerhantering eller kvalitetskontroll
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Stark organisatorisk förmåga, noggrann och proaktiv
Förmåga att arbeta självständigt och hantera flera prioriteringar i en snabb arbetsmiljö
Erfarenhet av internationell handel, särskilt med leverantörer i Pakistan, är meriterande
Vi erbjuder
Fast månadslön: 30 000 kr enligt kollektivavtal
Semester och övriga förmåner enligt svensk lag och kollektivavtal
Möjlighet att arbeta i en dynamisk och växande verksamhet
En professionell arbetsmiljö där du kan utveckla din kompetens och bidra till företagets tillväxtSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till kiryanaab710@gmail.com
med ämnesraden: "Ansökan Operativ Inköpare". Urval sker löpande.
Operational Purchaser - Pakistani Grocery Store
We are looking for a highly motivated and experienced Operational Purchaser to join our Pakistani grocery store. The ideal candidate will have strong expertise in international procurement, quality control, and inventory management, playing a key role in ensuring the highest quality of our products. This position involves close collaboration with suppliers, particularly in Pakistan, and active contribution to the store's operational excellence.
Key Responsibilities
Manage procurement of goods from international suppliers, with a focus on Pakistan
Conduct thorough quality control of all incoming products to ensure compliance with store standards
Maintain accurate inventory records and perform regular stock audits
Identify and manage product loss, damage, or discrepancies
Negotiate with suppliers to ensure favorable terms, timely deliveries, and consistent product quality
Collaborate with internal teams to optimize stock levels and purchasing processes
Provide regular reports on procurement activities, inventory status, and quality issues
Qualifications and Experience
Relevant education in purchasing, logistics, supply chain, or a related field
Minimum of 2 years of professional experience in purchasing, inventory management, or quality control
Excellent command of English, both written and spoken
Strong organizational skills, attention to detail, and proactive problem-solving ability
Ability to work independently and manage multiple priorities in a fast-paced environment
Experience in international trade, particularly with suppliers in Pakistan, is highly desirable
We Offer
Fixed monthly salary: SEK 30,000 in accordance with collective agreement
Vacation and benefits according to Swedish law and collective agreements
Opportunity to work in a dynamic and growing company
A professional environment where you can develop your expertise and contribute to business growth
Application Process
Please submit your CV and cover letter to kiryanaab710@gmail.com
with the subject line: "Operational Purchaser Application". Applications will be reviewed on a rolling basis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
E-post: kiryanaab710@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiryana AB
(org.nr 559303-9877)
Tomtebergavägen 209 (visa karta
)
145 75 NORSBORG Jobbnummer
9643130