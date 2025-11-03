Linux och Open Source entusiast
2025-11-03
Vi söker Linux och Cloud Native entusiaster till Combitech i Göteborg. Hos oss får du möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar både professionell och personlig utveckling samt anställningstrygghet och balans i livet. Som medarbetare på Combitech i Göteborg är du med och utvecklar framtidens digitaliseringslösningar för industri och samhälle.
Din roll som utvecklare
Du kommer att vara en del av ett team som tillsammans utvecklar mjukvarulösningar för datainsamling, datalagring, analys, automation, AI samt flera typer av visualiseringar. Lösningarna teamet bygger används i stora projekt inom offentlig verksamhet, försvar, processindustri och industri 4.0. Lösningarna ger kunderna djupare insikt i sin verksamhet och kan därigenom automatisera och effektivisera sina processer. Teknik- och komponent-stacken baseras från olika Open Source Communities, så som CNCF, som vi kompletterar med egenutvecklade applikationer. Designen byggs enligt Cloud Native principer som drar nytta av molnteknologins styrkor såsom skalbarhet och flexibilitet.
Våra uppdrag innebär att man bygger moderna system för att skapa lösningar som är innovativa och framtidssäkra för våra uppdragsgivare. Vi jobbar både med infrastruktur och applikationsutveckling vilket gör att våra medarbetare får både en bredd och djup inom olika relevanta mjukvaruteknologier. Exempel på ramverk, verktyg och tekniker som används är Docker, Kubernetes och Helm som grund vilka kompletteras med t.ex. Kafka, Quarkus med NodeJS och React. Programmeringsspråk som används är TypeScript, Python, Java och Go.
Vem är du?
Vi söker dig som är kreativ och drivs av att ligga i teknikens framkant vad gäller verktyg och koncept. Du har ett stort intresse for FOSS (t.ex. CNCF, LF) och följer med i dess nyheter och diskussioner. Vi ser gärna att du är en daglig användare av Linux sedan något år tillbaka (antingen från skolan, tidigare tjänst eller fritiden). Som person trivs du med att vara en lagspelare i ett effektivt team som hjälper kunderna att skapa nya möjligheter.
Lämplig utbildningsprofil är Civilingenjör eller Högskoleingenjör med inriktning i Datateknik eller Informationsteknik eller annan Civilingenjör/Universitetsutbildning med inriktning inom programvaruutveckling och IT infrastruktur.
Vi välkomnar både erfarna ingenjörer och ingenjörer som är i början av sin karriär.
Då tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker under november, Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktpersoner: Ingvar Andersson ingvar.andersson (@) combitech.com
