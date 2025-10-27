Line Manager Till Wallenius Sol
Nu söker vi en Line Manager till WALLENIUS SOL som är verksam inom sjöfart och logistik, med placering i Göteborg. Rollen passar dig som har sjöbakgrund, god förståelse för fartygsdrift och ett intresse för både operationell och ekonomisk styrning. Du kommer att få möjligheten att ta ett helhetsansvar för en eller flera av deras fartygslinje. Vi söker dig som är flexibel, kommunikativ, lösningsorienterad och har en naturlig förmåga att samarbeta med många olika parter, både internt och externt.
Rollen som Line Manager innebär att ta ansvar för såväl planering och resursoptimering som lönsamhet och kommunikation, med stort fokus på affärsresultat. Du har fullt PNL (Profit and Loss)-ansvar för din fartygslinje och fungerar som navet mellan planering, försäljning, fartygsoperationer och ekonomi. Du ansvarar för att säkerställa att linjen drivs effektivt, lönsamt och i linje med bolagets strategiska mål. Det är du som följer upp resultatet, planerar avgångar och analyserar utfallet, samtidigt som du hanterar komplexa frågor i samarbete med både interna team och externa partners.
I din vardag kommer du att kombinera både långsiktig planering och snabba operativa beslut, vilket ställer krav på både struktur, analytisk förmåga och ett prestigelöst arbetssätt. Du är ansvarig för din/dina linjer, men du förväntas att jobba nära ditt team med Line Service Coordinators, andra Line Managers och andra funktioner internt. Du rapporterar till Trade Line Manager och blir en del av ett växande team där samarbete, ansvarstagande och affärsmässighet står i centrum.
Sammanfattningsvis kommer du att:
Ha fullt PNL-ansvar för din fartygslinje
Planera och utveckla effektiva seglingsscheman
Lastplanering där du optimerar lastfördelningen på ett balanserat och effektivt sätt
Kontinuerligt hantera operativa utmaningar och linjeöverskridande frågor, i nära samarbete med försäljning, kundservice, fartygoperationer och terminaler
Följa upp och förbättra användningen av fartygskapacitet och resursfördelning
Övervaka och kontrollera driftkostnader och bränsleförbrukning, samt vidta lämpliga åtgärder
Delta i förbättringsprojekt
Följ upp och analysera kostnader och intäkter
Regelbunden rapportering till Trade Line Manager
Vi söker dig somHar en högskoleutbildning inom internationell logistik, speditionsverksamhet eller annan likvärdig utbildning
Har flera års erfarenhet från sjöfart med god förståelse för lastplanering, fartygsdrift och ekonomisk uppföljning och budget
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Att ha arbetat ombord på lastfartyg, containerfartyg eller Ro-Pax - som till exempel styrman, lastplanerare eller annan relevant fartygsoperation är starkt meriterande
Har god datavana och erfarenhet av affärssystem, erfarenhet av CargoWise är meriterande
För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt eget driv, god prioriteringsförmåga och vara van att ta ansvar för både små detaljer och större beslut. Du har skinn på näsan och kan kommunicera med olika parter på ett skickligt sätt, där du är en lagspelare som ser helheten. För att axla rollen har du en gedigen förståelse för hur logistikflödet fungerar och vilka konsekvenser ett beslut kan resultera i.
Rollen kräver flexibilitet när det gäller arbetstider, fartygens avgångar gör ibland att du behöver vara tillgänglig utanför kontorstider. I snitt arbetar du 40 timmar per vecka med förtroendearbetstid. Om du trivs i en miljö där det händer mycket, där du får vara med och påverka, kan den här rollen passa dig!
Dessutom erbjuder vår partner ett hundvänligt kontor, vilket vi hoppas att du tycker är lika härligt som vi tycker (och inte är allergisk).
Om WALLENIUS SOLWALLENIUS SOL är ett innovativt rederi med siktet inställt på en hållbar sjöfart. WALLENIUS SOL går med regelbunden linjetrafik mellan ett stort antal hamnar i norra Finland och Sverige, Tyskland, Beneluxregionen och Storbritannien. Fartygen i flottan är speciellt utvalda för att klara de tuffa förhållandena i Bottniska viken. Med ett flexibelt tonnage har vi kapacitet för containerlast, RoRo och StoRo. För oss innebär hållbar sjöfart att verksamheten inte har några negativa effekter på miljön. Vårt mål är att vi ska vara fossilfria 2035. Med moderna och tekniskt avancerade fartyg leder WALLENIUS SOL redan RoRo-ligan för låga utsläpp, enligt den oberoende MRV-rapporten 2024, och arbetar nu aktivt med att utveckla ett nybyggnationsprogram för nästa generations fartyg.
Läs mer här.
Om anställningenDetta är en rekrytering där du blir anställd hos WALLENIUS SOL. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse, senast januari/februari
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
