Lifttekniker
Branäs Fritidscenter AB / Maskinförarjobb / Torsby Visa alla maskinförarjobb i Torsby
2026-08-01
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Att säsonga är en fantastisk upplevelse! Så varför inte göra det på Sveriges fjärde största skidanläggning som nu söker nya kollegor till vintersäsongen. Förutom att njuta av förstklassig skidåkning så får du utföra ett meriterande arbete och samtidigt träffa nya människor att skapa minnen för livet tillsammans med. Tveka inte – sök vinterns roligaste jobb i Branäs!
Dina uppgifter
Du ingår i teknikavdelningen – ett arbetslag som säkerställer liftarnas mekaniska drift. Du kommer att arbeta med den dagliga verksamheten, men fokus kommer att ligga på våra liftar där du utför service och reparationer. Höghöjdsarbete sker regelbundet i de olika liftarnas master. En del av arbetet är förlagt till tidig morgon eller sen kväll då liftarna inte är öppna.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Säsongsboende
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger
Vem är du?
Att arbeta i grupp är något du trivs med, men du kan även arbeta självständigt. Du är strukturerad, har ordning och reda och kan ta egna initiativ. Noggrannhet och flexibilitet är också ord som stämmer in på dig. Vi ser även att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Branäs tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Mekanisk/el-utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
Meriterande
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Branäs samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschefen Roland, roland.danielsson@branas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900270-2126701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
(org.nr 556491-8075), https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
)
680 60 SYSSLEBÄCK Arbetsplats
Branäs Jobbnummer
10017868