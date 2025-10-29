Lidan Marine söker serviceelektriker
Grym elektriker till Lidan Marine!
Är du en skicklig elektriker som vill ta nästa steg i karriären?
Hos oss på Lidan Marine väntar spännande projekt, engagerade kollegor och möjligheten att få vara med och utveckla lösningar som används både i Sverige och internationellt. Nu söker vi en erfaren elektriker till vår serviceavdelning i Lidköping - kanske är det dig vi söker?
Lidan Marine tillverkar kundanpassade vinsch-och-hanteringssystem i huvudsakför marina applikationer till fartyg och plattformar. Dessa kan vara för ramphantering eller sjösättning och hemtagning av undervattensfarkoster mm. Vi tillverkar även landbaserade utrustningar, som till exempel lyftanordningar för dammluckor till vattenkraftverk. Systemen kan vara hydrauliskt och/eller elektriskt drivna med PLC baserade kontroll och styrsystem.
Vi behöver nu förstärkning på vår serviceavdelning med en erfaren service-elektriker för att möta en ökad efterfrågan.
Om rollen
Som service-elektriker hos oss får du ett brett arbetsfält med varierande arbete. Du kommer bland annat att:
Utföra underhåll och serviceuppdrag på våra levererade system och anläggningar.
Genomföra felsökningar och skapa åtgärdsförslag.
Deltaga vid modifieringsutredningar, genomföra modifieringar och utföra systemverifieringar.
Genomföra nyinstallationer och driftsättningar på plats.
Du kommer ingå i serviceteamet som har elektrisk, hydraulisk och mekanisk kompetens. Inom Lidan Marine finns även tillgång till spetskompetenser inom de olika disciplinerna om behov uppstår. På avdelningen har vi även en underhållskoordinator som du kommer planera tillsammans med för de olika uppdragen.
Uppdragen är både förebyggande -såsom årsöversyner mm, och avhjälpande uppdrag -där snar problemhantering och insatsåtgärder krävs. Uppdragen är i de allra flesta fall ute hos kund, där vi har många svenska kunder men även många utomlands. Det kan också handla om att finnas som support på hemmakontoret för våra andra resande servicekollegor.
I installationsuppdrag av nytillverkad utrustning, sker planering inom huvudprojektet i vilken du då kommer att vara deltagande i.
I rollen kommer krav på hälsotillstånd och olika certifieringar för att få tillkomst till olika kunders anläggningar, fartyg, plattformar mm. Då vi också har olika myndigheter som kunder, tillkommer krav på godkänd säkerhetsprövning.
Vem är du?
Vi behöver dig som samlat på dig lite erfarenhet av maskininstallationer och driftsättningar och känner dig trygg med det. Utöver den elektriska kunskapen, där både drifts-el och styrprogram ingår, behöver du ha en god förståelse för hydraulik och mekanik för att erhålla den hela systemförståelsen som krävs. Du behöver vara lösningsorienterad, noggrann och trivas i en roll där du får ta ansvar. Du gillar att arbeta praktiskt men även att bidra i ett lag, där samarbetet är lika viktigt som den tekniska kompetensen.
Minst 3 års erfarenhet som elektriker
Relevant utbildning inom el (certifieringar är meriterande)
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Godkänd säkerhetsprövning (krav för tjänsten)
Vi erbjuder
Hos Lidan Marine blir du en del av ett företag där kvalitet och kundfokus alltid står i centrum - men där vi också värdesätter en god arbetsmiljö och att ha roligt tillsammans.
Vi erbjuder dig:
En heltidstjänst med tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Goda möjligheter att utvecklas i en spännande bransch med internationella projekt
Ett varmt och hjälpsamt arbetsklimat där vi stöttar varandra och firar framgångar
Känner du igen dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt grymma team i Lidköping!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
