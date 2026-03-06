Leveranspersonal
2026-03-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Vi på Kila Möbler söker leveranspersonal. Du och dina kollegor ansvarar för att leverera varor i rätt tid och på rätt plats. Ni bemöter varje kund på ett professionellt sätt - vid varje leverans. Du är viktig för oss. Som leveranspersonal är du ofta den enda personliga kontakten som kunden har med Kila Möbler - du är vårt ansikte utåt. Leveranserna utgår från vårt lager i Ålberga utanför Nyköping med våra fyra lätta lastbilar. Vårt leveransområde sträcker sig 15-20 mil från lagret. Utanför det anlitar vi externa transportörer för att möjliggöra god service och kostnadseffektivitet.
Så här kan arbetsflödet se ut Lastbilarna packas dagen innan av vår lagerpersonal. Varje lastbil innehåller varor till mellan 10 och 20 kunder. Morgonen därpå hämtas lastbilen av dig och du kör enligt ett förbestämt schema, skapat i samråd med kunderna och vår leveransplanerare.
Ibland sker leveranserna av två medarbetare då vi oftast bär in varorna till kunden, men du levererar även ensam.
I arbetsuppgifterna ingår främst att leverera varor till våra kunder, men också att kunna vara behjälplig med att hantera ankommande gods och hjälpa till med lagerhantering på vårt lager.
Kravprofil och personliga egenskaper Vi vill att du har B-körkort och att du är en glad och positiv person med stort servicetänk. Eftersom många varor är tunga är jobbet fysiskt krävande - du behöver vara i god form. Då vi även kan komma att erbjuda montering och avemballering med mera, är det bra om du är händig.
Vi värdesätter mångfald ser vi gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Arbetsspråk är svenska, men vi ser gärna att du kan kommunicera bra i tal och skrift på både svenska och engelska.
Ansökan Vi tar tacksamt emot ditt CV samt personliga brev där du beskriver din kompetens samt dina erfarenheter och egenskaper via vår jobbsida. Vi kan inte ta emot ansökningar per mail. Vi kallar till intervjuer löpande.
Samtliga tjänster på Kila Möbler omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. De avtal vi går under är Unionen och Svensk Handel.
Sista dag att ansöka är 27 mars (tjänsten kan tillsättas innan). Tillträdesdag: enligt överenskommelse. Anställningsform/arbetstid: Visstidsanställning Heltid/Deltid, varierande längd, cirka 3-4 månader Placeringsort: Ålberga (Nyköping). För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen: Kim Larsson tel: 0155-722 58 mail: kim.larsson@kilamobler.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb.
Kila Möbler AB
(org.nr 556165-5324), https://jobb.kilamobler.se
Kila 1
)
611 90 ÅLBERGA
Körkort
9781810