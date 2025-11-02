Letar du extrajobb?
2025-11-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Personlig assistent till rektor (25%)
T.S Assistans AB är ett företag som anordnar personlig assistans. Vi är ett företag som värderar kvalitet och tron på människans lika värde. Företagets uppdragsgivare, anhöriga och presumtiva uppdragsgivare samt övriga intressenter skall på ett enkelt sätt veta vad de kan förvänta sig av oss. De uppdragsgivare som väljer att ge oss sitt förtroende är de som också utvärderar och värdesätter kvaliteten på det arbete vi utför. Detta sker med utgångspunkt i de förväntningar som individen har. Flera av våra medarbetare studerar heltid på högskolan och jobbar hos oss vid sidan om.
Personen du skall bistå är en man i 40-års åldern som bor i Halmstad och arbetar heltid. Vi söker nu en assistent som skall kunna arbeta framförallt kvällar och helger. På helger är det både dag- och kvällspass. Tjänsten omfattar 25% och har beredskapstjänst cirka var 6:e vecka.
Som personlig assistent bistår du brukaren med hjälp i dennes vardag, och i arbetet som rektor.
Då uppdragsgivaren lever ett aktivt liv kan dennes planer snabbt ändras, varför du måste vara beredd på schemaförändringar samt övernattning på annan ort. Sommartid förväntas att du vikarierar under semestrar, då förekommer både dag- och kvällstid. Övrig tid hjälps vi åt att täcka eventuell sjukfrånvaro.
Vi behöver dig som:
Med tanke på uppdragsgivarens arbete är mycket goda läs-, tal- och skrivkunskaper i svenska samt B-körkort förutsättningar för att du skall kunna utföra arbetet.
Meriterande kunskaper:
• Grundläggande läs-, skriv- och ordförståelse i engelska.
• Kunna hantera tekniska hjälpmedel, som exempelvis projektorer, datorer och diverse teknisk apparatur.
• Grundläggande kunskaper i administration.
Då arbetet innefattar många resor med bil så är B-körkort ett krav.
Anställningsform
Provanställning
Kollektivavtal
Personlig assistans Fremia-Kommunal Publiceringsdatum2025-11-02Ersättning
Fast månadslön + OB-tillägg. Individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Ansökan tas endast emot via email. info@tsassistansab.com
Tillträde: enligt överenskommelse
Frågor besvaras endast via email. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@tsassistansab.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare T.S Assistans AB
(org.nr 556809-1937)
Vasängsvägen 320 (visa karta
)
302 58 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584488