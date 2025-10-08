Leklandsvärdar Luleå
Leo's AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2025-10-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leo's AB i Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Umeå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Är du vår nya superhjälte som ser till att både små och stora får en oförglömlig upplevelse? Precis som namnet antyder tar du hand om våra gäster genom snabb och bra service med ett leende på läpparna. Som kalasvärd ser du till att våra kalas håller världsklass. Det här är med andra ord det perfekta extrajobbet - som så småningom kan leda till avancemang mot tjänster med utökat ansvar. Du arbetar som extraanställd, oftast helger och lovdagar.Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Arbetserfarenheter är inte ett krav utan vi söker dig med rätt attityd och som är en positiv person som tycker om att jobba i högt tempo. Du ska vara flexibel, stresstålig, strukturerad och självgående i ditt arbete. Eftersom jobbet tidvis är fysiskt krävande ser vi gärna att du delar vår syn på en sund livsstil och håller dig i form och tar ansvar för din hälsa. Tillsammans med dina kollegor ska du arbeta för att erbjuda den bästa servicen. Sist men inte minst älskar du kontakten med gäster och strävar alltid efter att överträffa gästens förväntningar!
Utöver ovan sätter vi alltid Leo's värdeord i fokus när vi söker nya medarbetare:
Lojalitet: Vi visar lojalitet mot företaget och kollegor genom att agera enligt våra budord.
Engagemang: Vi bryr oss om hur det går för företaget och vill själva bidra till Leo's framgång.
Omtanke: Vi bryr oss om och finns alltid tillhands för våra gäster och varandra.
Samarbete: Vi arbetar tillsammans mot företagets mål. Leo's framgång är resultatet av allas insatser.
Övrigt
Du arbetar som extraanställd, oftast helger och lovdagar. Tjänsten tillsätts efter överenskommelse. Vi är anslutna till kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande - så sök tjänsten redan idag! Varaktighet, arbetstid, etc.
Anställda enstaka dagar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leo's AB
(org.nr 556700-1473) Jobbnummer
9546442