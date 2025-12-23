Legitimerade Receptarier till Läkemedelssupport
Är du legitimerad receptarie och vill arbeta på ett av världens främsta universitetssjukhus? Sök då till oss på Sektion Läkemedelssupport!
Du erbjuds
att vara med i driften inom en verksamhet som arbetar för en kvalitativ, robust och patientsäker läkemedelsförsörjning
att få möjlighet att utveckla din kompetens inom läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning
möjlighet till ett nära samarbete med vårdenhetsfarmaceuter, läkemedelsansvariga sjuksköterskor/läkare, samt med farmaceuter inom Farmaci och läkemedelsförsörjning
Om tjänsten
Som receptarie på Läkemedelssupporten har du arbetsuppgifter som:
vara kontaktperson för ett antal vårdenheter och ansvarar för beställning, uppackning och hållbarhetsbevakning av läkemedel i läkemedelsförråden
revidera bassortiment i läkemedelsautomater, läkemedelsförråd på hylla och i vätskevagnar
bevaka förbrukningsmönster, terapiändringar, upphandlade läkemedel och periodens vara
ansvara för verksamhetens behov och vet vilka läkemedel som är särskilt kritiska
bevaka och stöttar verksamheten vid restsituationer och indragningar
Verksamheten arbetar sjukhusövergripande och din huvudarbetsplats kommer att vara antingen i Huddinge eller Solna. Det innebär att du vid behov kan behöva arbeta på den andra siten beroende på verksamheternas behov.
Vi söker dig som
är relationsskapande och intresserad av att arbeta i sjukhusmiljö
drivs av att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har en god samarbetsförmåga
har ett starkt personligt ledarskap och trivs lika bra med att arbeta självständigt som i grupp
är noggrann, ansvarskännande och duktig på att själv strukturera upp ditt arbete.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad receptarie
God kommunikationsförmåga i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare arbete inom sjukhusfarmaciområdet
Erfarenhet av läkemedelsförsörjning på sjukhus
Goda kunskaper i MS Office, Visma proceedo, Omnicell och Clockwork.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta därför inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/

Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
