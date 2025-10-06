Legitimerad Tandhygienist
2025-10-06
Nu söker vi en tandhygienist till vår familjära tandläkarklinik Hörbytandvården AB.
Kliniken ligger i hjärtat av Hörby centrum. Vi har ljusa och moderna miljö- och handikappanpassade lokaler. Vår vision är att ge patienterna bästa vården med personligt bemötande. Vi erbjuder tandvård för hela familjen i mottagningens lugna och avstressande miljö.
Tjänsten är deltid/heltidstjänst. Hos oss kommer du trivas som är intresserad av att jobba på en mindre mottagning med korta beslutsvägar, stor möjlighet att påverka och att arbeta långsiktigt med dina patienter. Du gillar att utvecklas och ta nya utmaningar. Vi ser gärna att du har lite erfarenhet inom yrket, men för rätt person så kan du som nyutexaminerad också vara aktuell. Det är viktigt att du är social och självständig. Du bör vara trygg i din yrkesroll som tandhygienist och finna det stimulerande att hantera alla typer av patienter.
Du kommer huvudsakligen att ägna dig åt traditionell tandhygienistarbete men parallellt med patientbehandlingar kan, vid behov, sporadiskt växlande arbetsuppgifter såsom receptionsarbete, op-assistans och sterilarbete också förekomma.
Det är meriterande om du har erfarenhet från dentala implantat och har du arbetat med Opus Dental journalsystem är detta ytterligare en fördel.
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag. För information om tjänsten kontakta: horbytandvarden@gmail.com
