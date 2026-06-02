Legitimerad sjuksköterska sökes
Miljonbemanning AB / Sjuksköterskejobb / Haninge Visa alla sjuksköterskejobb i Haninge
2026-06-02
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Om kundföretaget
Vill du ha ett meningsfullt sommaruppdrag där du som sjuksköterska varje dag bidrar till trygghet, kontinuitet och god vård för personer inom LSS och socialpsykiatri? Då kan uppdraget som sjuksköterska hos Haninge kommun vara något för dig.
För Haninge kommuns räkning söker Miljonbemanning nu en legitimerad sjuksköterska för ett bemanningsuppdrag under sommaren 2026. Uppdraget utförs inom kommunens LSS-verksamheter och socialpsykiatri, där du blir en viktig del av det dagliga arbetet med att säkerställa en trygg, professionell och individanpassad vård och omsorg.
Haninge kommun arbetar med stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom LSS, socialtjänstinsatser och särskilda boendeformer. Som sjuksköterska i uppdraget får du en central roll i att följa upp patienternas hälsotillstånd, samverka med övriga professioner och bidra till kvalitet och trygghet i verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom LSS och socialpsykiatri. Arbetet omfattar bland annat läkemedelshantering, rondarbete, uppföljning av patienter och samverkan med vårdcentralernas läkare vid exempelvis förändrat hälsotillstånd eller försämring hos patient.
I rollen ingår bland annat att:
ansvara för läkemedelshantering enligt gällande rutiner
genomföra ronder och medicinska uppföljningar
följa upp patienter inskrivna inom LSS och socialpsykiatri
samverka med läkare, omsorgspersonal och andra berörda aktörer
göra medicinska bedömningar och vidta relevanta åtgärder
dokumentera enligt gällande riktlinjer och rutiner
bidra till en trygg, professionell och kvalitativ vårdmiljö
Arbetet passar dig som är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att arbeta självständigt och samtidigt trivs med samverkan i team. Du behöver kunna fatta välgrundade beslut, skapa förtroende i mötet med patienter och kollegor samt bidra till struktur och trygghet i verksamheten.
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
har erfarenhet av sedvanliga sjuksköterskeuppgifter
är trygg i läkemedelshantering och medicinska bedömningar
har god förmåga att dokumentera och följa rutiner
kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
är ansvarstagande, självständig och lösningsorienterad
har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya verksamheter och arbetssätt
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom LSS, socialpsykiatri, kommunal hälso- och sjukvård eller funktionshinderområdet. Erfarenhet av samverkan med vårdcentral, läkare och omsorgspersonal är också meriterande.Övrig information
Detta är ett bemanningsuppdrag via Miljonbemanning.
Uppdraget är på heltid och pågår under perioden 22 juni 2026 till och med 14 augusti 2026. Arbetet utförs på olika LSS-boenden och inom socialpsykiatrin i Haninge kommun.
Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 08.00–17.00.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
.
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa rätt förutsättningar för våra kandidater att realisera sina mål och för våra kundföretag att nå sina.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840135-2032495". Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Runstensvägen 1 (visa karta
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136 38 HANDEN Arbetsplats
Miljonbemanning Jobbnummer
9943676