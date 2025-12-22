Legitimerad sjuksköterska
2025-12-22
Som legitimerad sjuksköterska i Hedemora kommun har du ett omväxlande arbete. Du jobbar brett och samordnar insatser både självständigt och tillsammans med kollegor i ett kompetent vårdteam, för kommuninvånarens bästa.
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. I ditt jobb som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård möter och hjälper du personer med stort behov av omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri samt hemsjukvård (0 år och uppåt). Vi söker sjuksköterskor till samtliga områden, LSS och socialpsykiatri, HSV samt SÄBO. Tjänsten innefattar jourtid vilket innebär ca 3-4st kvällar och 1-2st helger/6 veckor.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du är viktig för många
Vi behöver dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse och engagemang för hälso- och sjukvård inom kommunal verksamhet. Du behöver vara flexibel och driven då du har en samordnande roll och många kontakter där utgångspunkten är att ha patienten i centrum.
Verksamhetssystemet vi journalför i är PULSEN.
• Du planerar och strukturerar arbetet till stor del självständigt mot den enskilde patienten och dennes närstående.
• Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, som du även följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning.
• Du har nära kontakt med annan omvårdnadspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef, biståndshandläggare, samt regionens verksamheter.
• Du utbildar och handleder omvårdnadspersonal, patienter och deras anhöriga/närstående.
Det här får du hos oss
I arbetslaget bryr vi oss om varandra, värdesätter trivsel och gemenskap. Stöd från erfarna kollegor ger helhetssyn och en kvalitativ vård för patienten och anhöriga.
I teamet finns sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehab-assistent, läkare, enhetschef och biträdande enhetschefer.
För övriga förmåner se länk: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
• Tjänsten kräver att du är legitimerad sjuksköterska.
• Erfarenhet av yrket är meriterande men är inget krav.
• Erfarenhet från LSS och/eller socialpsykiatri är meriterande men inget krav.
• Du samarbetar, samverkar och kommunicerar på ett professionellt, respektfullt och positivt sätt.
• Du har goda språkkunskaper i svenska både i tal och skrift, samt datorvana.
• Tjänsten kräver att du har B-körkort för manuell växellåda.
• Vana av att arbeta självständigt och med eget driv eftersom tjänsten till viss del innebär ensamarbete.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika
bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Hedemora kommun
Enhetschef HSR-enheten
