Legitimerad psykolog till BUP Stenungsund
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Stenungsund Visa alla psykologjobb i Stenungsund
2025-10-29
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Stenungsund
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Verksamhet Psykiatri har som en av få verksamheter i landet barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri samlat under en gemensam verksamhetschef.
Detta underlättar och möjliggör snabb informationsöverföring, främjar samarbete samt ökar möjligheten till korta beslutsvägar. Vi har en lång samverkanstradition med de kommuner vi verkar i. Vi har tre BUP-mottagningar inom verksamhet Psykiatri, Kungälvs sjukhus. I Stenungsund tar vi emot barn och ungdomar från kommunerna Stenungsund och Tjörn.
Inom BUP tillämpas årsarbetstid vilket innebär möjlighet till flexibelt arbete under arbetsåret. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, kontinuerlig handledning samt möjlighet till specialisering.
Teamet består av överläkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, psykoterapeut, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Vi har även tillgång till logopedresurs inom verksamheten. Verksamheten kännetecknas av hög kompetens och hög grad av samverkan, samt bedrivs utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv.
Hos oss står dörrarna öppna, både för kollegial stöttning och för att dela skratt. Vi har gemensamma fikaraster och gillar att ha roligt tillsammans. Stenungsund kan erbjuda trevliga uteluncher vid bryggan och möjlighet till dopp i havet året om. Mottagningen är belägen i centrala Stenungsund, nära tåg- och busstation, till exempel till och från Göteborg/Uddevalla.Dina arbetsuppgifter
Bedömning, utredning och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker i team men också självständigt. I arbetet ingår även att samverka med andra instanser runt barn och familjerKvalifikationer
Legitimerad psykolog. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, gärna med neuropsykiatrisk problematik. Vi värdesätter egenskaper som humor, framåtanda samt förmåga att tänka positivt och lösningsinriktat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. För oss är det avgörande att du delar vår vilja att göra verklig skillnad för de människor vi möter.Övrig information
Vi begär utdrag ur belastningsregistren på alla som erbjuds anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Urval och intervjuer sker löpande, tillsättning av tjänst kan ske innan ansökningstidens slut.
Vi ser fram emot att få välkomna dig som ny arbetskamrat i vårt team, varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, BUP-mottagning, Stenungsund Kontakt
Ann-Katrin Bjersing, enhetschef 0303-98055 Jobbnummer
9578792