Legitimerad optiker
Region Gävleborg, VO Ögon / Optikerjobb / Hudiksvall Visa alla optikerjobb i Hudiksvall
2026-06-22
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Vill du ha trevliga arbetskamrater, stora utmaningar och ingå i ett team som jobbar mot samma mål? Ögonmottagningen i Hudiksvall söker nu en optiker. Vårt team består av medicinska sekreterare, administratörer, sjukhusoptiker, sjuksköterskor, undersköterskor och ögonläkare samt två vårdenhetschefer.
Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa hälso-, och sjukvård. Vi arbetar dagtid måndag till fredag och hos oss är det viktigt med en trygg introduktion mer än snabb, och vi ser till att du har förutsättning för att du ska lyckas. Det är viktigt för oss att du kan samarbeta och att du vill ha kul på jobbet. Vill du veta mer? Hör av dig, vi bjuder på en fika om du vill hälsa på.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Hos oss på ögonmottagningen arbetar vi med barnoftamologi, medicinsk retina, glaukom, ögoninjektioner, kataraktoperationer, plastik med mera.
I rollen som optiker kommer du bland annat arbeta med
• förberedelser till läkarmottagning
• egna mottagningar med exempelvis glaukom, OHT, eller diabetespatienter
• telefonrådgivning.
Hos oss får du
• ett varierat och meningsfullt arbete
• en trygg introduktion tillsammans med engagerade, ansvarsfulla och kompetenta kollegor som kan rådfrågas vid behov
• möjlighet att vara med och påverka samt utveckla vår verksamhet.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tryggt och professionellt patientbemötande. Du ska ha lätt att samarbeta, vara flexibel och kunna hantera variation i arbetet, både i arbetsgrupp samt arbetstempo.
I rollen som optiker ska du
• vara utbildad optiker.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ögon Kontakt
Elin Kring, SRAT elin.kring@regiongavleborg.se Jobbnummer
9971794